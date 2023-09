Vprašanje, ki si ga postavlja na tisoče Slovencev

Slovenski nogometni reprezentanci gre v kvalifikacijah za Euro 2024 zelo dobro. Vodi v skupini in ima štiri kroge pred koncem vse v svojih rokah. Navijači postajajo evforični, prebuja se tudi domišljija, marsikdo že razmišlja o tem, kako bi lahko prihodnje leto uvodni del poletnih počitnic namenil prav ogledu spektaklov v Nemčiji. Poraja pa se vprašanje, kako priti do vstopnic. In koliko bodo stale. Evropska nogometna zveza (Uefa) je razjasnila vse dvome in sporočila nekaj zelo pomembnih datumov.

Selektor Matjaž Kek brzda evforijo, tudi nogometaši vztrajno ponavljajo, kako razmišljajo le od tekme do tekme. A če bi Slovenija prihodnji mesec, ko jo čakata še kako pomembni tekmi s Finsko (14. oktobra v Ljubljani) in Severno Irsko (17. oktobra v Belfastu), uresničila zadani načrt in osvojila vsaj štiri točke, bi se vrata do vozovnice na Euro 2024 odprla še bolj široko.

Navijači so nazadnje spremljali Slovenijo na velikem tekmovanju leta 2010 na jugu Afrike. Foto: Vid Ponikvar

Slovenija na druženje z elito čaka že zelo dolgo. Nazadnje je, tudi takrat je bil selektor Kek, nastopila na svetovnem prvenstvu leta 2010. Ker pa je takrat tekmovanje potekalo v oddaljeni Južni Afriki, potovanja pa so bila vse prej kot poceni, slovenska reprezentanca ni mogla računati na pretirano številčno množico navijačev. Podobno je bilo leta 2002, ko so Slovenci nastopili v Južni Koreji, na drugem delu planeta.

Povsem drugače pa je bilo pred 23 leti. Na Euru 2000, ki sta ga družno gostili Belgija in Nizozemska, ni manjkalo slovenskih nogometnih navdušencev.

Nepozabni prizor z dvoboja med Slovenijo in Španijo na Euru 2000, ki ga je v Amsterdamu spremljalo več kot deset tisoč slovenskih navijačev. Foto: Reuters

Najlepši prizori, ki še vedno ponazarjajo najbolj pristno nogometno pravljico, kakršna se bo težko ponovila, so se ponujali v Amsterdamu. Na tribunah tamkajšnje Arene se je na srečanju proti Španiji stiskalo več kot deset tisoč Slovencev. Bilo je neponovljivo, čustveno, epsko. Nekdanjim Katančevim zlatim junakom gredo še danes kocine pokonci, ko se spomnijo na tisti spektakel.

Rekordno romanje slovenskih navijačev?

Euro 2024 bo potekal tudi v Leipzigu, kjer v tej sezoni domače tekme igra Benjamin Šeško. Foto: Reuters Ker pa bo prihodnje leto nogometno Euro še bližje, gostila ga bo Nemčija, tako da so nekatera prizorišča od Slovenije oddaljena praktično zgolj nekaj ur vožnje, zelo sta urejena tudi železniški in letalski promet, velja na nemških stadionih, če si bodo Kekovi izbranci seveda izboriti nastop na tekmovanju, pričakovati še bohotnejšo slovensko navijaško fantazijo.

Če bi Jan Oblak, Benjamin Šeško, Andraž Šporar, Jaka Bijol in druščina uresničili sanje ter zaigrali na svojem prvem velikem tekmovanju, bi lahko glede na velikost in udobje nemških stadionov računali na rekordno romanje slovenskih navijačev. V Nemčijo bi se lahko odpravili konvoji nogometnih ljubiteljev, saj bo vsak udeleženec tekmovanja upravičen do velikega deleža vstopnic. Kapacitete objektov v desetih prizoriščih Eura 2024, to so Berlin, Köln, München, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart in Düsseldorf, pa so vse prej kot majhne.

Poraja pa se vprašanje, kako sploh priti do vstopnic? Evropska nogometna zveza (Uefa) je sporočila, da se bo prvi del prodaje začel 3. oktobra. Od takrat naprej se lahko vsi, ki jih zanima ogled srečanj tekem Eura 2024, prijavijo na posebno aplikacijo. Uefa zagotavlja, da bo več kot 80 odstotkov celotnega števila vstopnic (2,7 milijona) na voljo navijačem reprezentanc, ki nastopata na določeni tekmi, in splošnemu občinstvu.

Obdobje, ki ga ne gre zamuditi

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je prejšnje evropsko prvenstvo spremljal kar v 11 različnih državah. Euro 2024 bo potekal le v eni, v Nemčiji. Foto: Reuters Aplikacija bo odprta od 3. do 26. oktobra. Vsi, ki jih zanimajo vstopnice, se morajo prijaviti na aplikacijo. Tisti, ki bo to storil prej, ne bo v prednosti. Ko se bo 26. oktobra aplikacija zaprla, bodo pač vsi, ki so se v tem 23-dnevnem obdobju pravilno prijavili, v igri za vstopnice. Ker bo povpraševanje zagotovo preseglo tisto, kar Uefa ponuja v prvem delu prodaje, to pa je okrog 1,2 milijona vstopnic, bodo dobitniki odločeni prek loterije. Zmagovalci bodo tako prejeli možnost nakupa vstopnice, ko pa bo znan uradni razpored tekem, bodo stopili v stik s prireditelji in jim pravočasno sporočili, katero tekmo si želijo ogledati. Vsak lahko dnevno kupi štiri vstopnice za posamezno tekmo.

Uefa zagotavlja, da bo žreb potekal pošteno in transparentno. Vsi ljubitelji nogometa, ki jim sreča takrat ne bo priskočila na pomoč in ne bodo prejeli možnosti nakupa vstopnic, bodo avtomatično postali del programa ''Navijači najprej'' (Fans First).

Žreb skupinskega dela Eura 2024 bo 2. decembra v Hamburgu. Takrat bo že končan skupinski del kvalifikacij. Zadnji trije potniki bodo znani po dodatnih kvalifikacijah marca 2024. Foto: Reuters

Ko bo 2. decembra opravljen žreb skupin in bodo znani že skoraj vsi udeleženci, zadnje tri bodo podale dodatne kvalifikacije, v katerih bi lahko, če bi se Kekovi zasedbi v kvalifikacijski skupini H zalomilo, med 21. in 26. marcem 2024 nastopila tudi Slovenija, bo Uefa dala v prodajo še okrog milijon vstopnic. V tem postopku bo krovna zveza tesno sodelovala z nacionalnimi zvezami. Stekel bo drugi del prodaje, ki bi moral zadovoljiti večino slovenskih navijačev, saj bi bilo na voljo izdatno število vstopnic.

Vstopnice na voljo že za 30 evrov

Finale Eura 2024 bo 14. julija 2024 v Berlinu. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko In cene? Za tekme skupinskega dela se bodo gibale med 30 (navijači udeležencev prvenstva), 60 (tretja kategorija), 150 (druga kategorija) in 200 evri (prva kategorija). Uefa zagotavlja, da bo vsaj milijon vstopnic za Euro 2024 na voljo za 60 oziroma manj evrov.

Cene vstopnic za poznejše dele tekmovanja bodo še višje, podobno velja tudi za otvoritveno srečanje, če pa si boste želeli ogledali finale v Berlinu, boste morali odšteti 95 (navijači), 300 (tretja kategorija), 600 (druga kategorija) oziroma okroglih tisoč evrov (prva kategorija). Tako bo deset tisoč srečnežev lahko kupilo vstopnico za finale po ceni pod 100 evri.

Zato slovenski ljubitelji nogometa, ki bi si radi ogledali tekme Eura v živo, nikar ne zamudite prvega roka za prijavo. Trajal bo od 3. do 26. oktobra. Ko bo končan, bo Kekova četa odigrala še osem od desetih kvalifikacijskih srečanj. Če bo tudi takrat na vrhu lestvice, si bo priigrala izjemno izhodišče, da bi nato novembra odpirala šampanjec in proslavljala največji uspeh slovenskega reprezentančnega nogometa po letu 2009 (2010).