Deschampsu žal za Flicka, Škoti in Angleži po 150 letih, Katanec proti Mehiki

Danes bodo odigrane številne prijateljske nogometne tekme. Nemčija se bo v Dortmundu pomerila s Francijo, Hansija Flicka pa bo na selektorskem položaju začasno nadomestil športni direktor izbrane vrste Rudi Völler. V Glasgowu bodo priča okrogli obletnici, saj se bosta Škotska in Anglija udarili 150 let po prvem srečanju, Srečko Katanec pa se bo z Uzbekistanom v ZDA pomeril z Mehiko.

Prijateljske tekme:

Völler proti nekdanjemu soigralcu, s katerim sta pisala zgodovino

Elf je na zadnjih petih prijateljskih tekmah kar štirikrat izgubil, remiziral pa le proti Ukrajini. Foto: Reuters Po odhodu Hansija Flicka, ki je zaradi skromnih rezultatov Nemčije, sodu je izbil dno poraz na zadnji prijateljski tekmi z Japonsko v Stuttgartu (1:4), zapustil vroči stolček, bo elf začasno vodil Rudi Völler. Legendarni nemški napadalec, ki opravlja vlogo športnega direktorja reprezentance, je v preteklosti že vodil elf, tokrat pa sporoča, da bo na odgovorni položaj vskočil le začasno. V nemških medijih kot glavnega kandidata za novega selektorja Nemčije sicer omenjajo nekdanjega trenerja Bayerna Juliana Nagelsmanna.

Völler bo danes vodil Nemce na atraktivnem sosedskem obračunu s Francozi, ki jih vodi njegov dober znanec Didier Deschamps. Pred 30 leti sta pisala zgodovino francoskega klubskega nogometa, saj sta Marseillu pomagala do evropskega naslova.

Didier Deschamps se bo danes v selektorskem obračunu pomeril z nekdanjim soigralcem pri Marseillu. Foto: Reuters

"Žal mi je Flicka, ki ga zelo spoštujem. A trenerji se moramo zavedati, kaj lahko sledi, če rezultati ne gredo v želeno smer. Glede na pretekle dosežke Nemčije so pričakovanja Nemcev visoka. Na zadnjih treh velikih tekmovanjih so razočarali, na zadnjih prijateljskih tekmah pa ni bilo nič boljše. A vseeno opozarjam, kako močno ekipo ima Nemčija in kako velik potencial imajo njeni posamezniki. Igrajo v najboljših evropskih klubih," je Deschamps prepričan, da bodo imeli njegovi varovanci zvečer v Dortmundu na drugi strani še kako zahtevnega tekmeca. V kvalifikacijah za Euro 2024 jim gre sicer odlično (Nemčija se je kot gostitelj na tekmovanje uvrstila neposredno). Japonska, ki je v soboto nadigrala Nemčijo, se bo pomerila s Turčijo.

Že 150. bitka za Britanijo

V Glasgowu se bosta Škotska in Anglija pomerili že 116. v zgodovini. To je najdaljše rivalstvo v nogometu, na Hampden Parku pa bo slavnostno in prestižno, saj bo dvoboj v znamenju 150-letnice prvega srečanja. Škoti so v izjemni formi, selektor Steve Clarke je nanizal pet zmag v vseh tekmovanjih, kar je Škotom uspelo prvič po letu 1949. Škoti in Angleži so se prvič pomerili daljnega leta 1872, dvoboj, odigran pred natanko 150 leti in 286 dnevi, pa se je končal brez zadetkov. Na dozdajšnjih 115 medsebojnih tekmah so bili uspešnejši Angleži (48 zmag), Škoti pa so južne sosede ugnali 41-krat.

Škotska in Anglija sta se prvič pomerili pred 151 leti na igrišču Hamilton Crescent Cricket Ground v Glasgowu. Foto: Reuters

Slovenski nogometni strateg Srečko Katanec pripravlja Uzbekistan na nastop na azijskem prvenstvu, ki bo v začetku leta 2024 potekal v Katarju. Pred dnevi je priznal premoč ZDA (0:3), tokrat pa se bo v noči na sredo v Atlanti pomeril še z Mehiko.

Novopečeni selektor Savdske Arabije Roberto Mancini bo iskal pot do prve zmage. Pomeril se bo z Južno Korejo. Ko je debitiral na odgovornem položaju pri edini reprezentanci, ki je lani na SP 2022 premagala svetovne prvake Argentince, je izgubil proti Kostariki z 1:3.