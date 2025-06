Slovenska nogometna reprezentanca bo danes gostovala v Luksemburgu. Ko se je nazadnje mudila v tej bogati državici, je zdajšnji selektor Matjaž Kek proslavljal prav poseben trenutek. Dočakal je prvo kvalifikacijsko zmago na vročem selektorskem stolčku, to je bila tudi njegova prva zmaga v gosteh. 18 let pozneje bo skušal nadaljevati imeniten niz Slovenije, ki je proti Luksemburgu dobila vse štiri dvoboje. S tako bleščečim izkupičkom se lahko pohvali le še proti dvema tekmecema!

Zgodilo se je pred skoraj 18 leti. Matjaž Kek je takrat še nabiral kilometrino v vlogi selektorja članske reprezentance Slovenije. V kvalifikacijah za Euro 2008 mu ni šlo najboljše, Nizozemska in Romunija sta bili premočni, težave mu je povzročala tudi Albanija, nato pa se je slovenska izbrana vrsta v začetku septembra 2007 odpravila proti najslabšemu tekmecu v skupini.

Lavrič dvakrat, Novaković enkrat

Klemen Lavrič je bil pred 18 leti nerešljiva uganka za obrambno vrsto Luksemburga. Foto: Reuters Luksemburg je takrat veljal za evropskega nogometnega palčka. V svojih vrstah še ni imel toliko kakovostnih igralcev, da bi lahko resneje mešal štrene favoritov, kot to občasno počne v zadnjem obdobju. Tako se je Kek s Slovenijo prvič, odkar je prevzel selektorski položaj in je nasledil Branka Oblaka, na dvoboj, ki je štel za kvalifikacijske točke, odpravil kot favorit. Pred tem ga je pričakala še žalostna novica, saj je bogato reprezentančno kariero zaradi vse večjih zdravstvenih težav sklenil Milenko Ačimović.

Slovenija je tako morala poiskati novega kapetana. To je postal Klemen Lavrič, ki je zablestel na gostovanju v Luksemburgu. Na dotrajanem stadionu Josy Barthel, ki ga je leta 2021 zamenjal moderen objekt Stade de Luxembourg, vreden 80 milijonov evrov, je Slovenijo popeljal do visoke zmage s 3:0. Lavrič, ki je takrat branil barve nemškega Duisburga, je dosegel dva zadetka, enega pa je dodal Milivoje Novaković, takratni as Kölna.

Namesto slovenske zaplapolala slovaška zastava

Podobnost slovenske in slovaške zastave je pred 18 leti povzročala težave tudi Luksemburžanov. Foto: Thinkstock To je bil obračun, ki je postregel z nespretnostjo prirediteljev, saj so dan pred tekmo na stadionu namesto slovenske izobesili slovaško zastavo, kar je kmalu opazilo izkušeno oko novinarja in komentatorja RTV Slovenija Iva Milovanovića. Nerodnost so do tekme popravili, nato pa so Slovenci brez večjih težav upravičili vlogo favorita in nadigrali Luksemburžane.

Kot se je pozneje izkazalo, je bila to tudi najvišja zmaga pomlajene Kekove zasedbe v kvalifikacijah za Euro 2008. Pred tem je namreč Slovenija še pod vodstvom legendarnega Oblaka v Celju ugnala Luksemburg z 2:0. Takrat sta v polno zadela Milivoje Novaković in Robert Koren.

Mreža Samirja Handanovića je pred 18 leti v Luksemburgu ostala nedotaknjena. Kdo bo med vratnicama Slovenije stal danes? Bo to Jan Oblak, Matevž Vidovšek ali Igor Vekić? Foto: Vid Ponikvar

Barve Slovenije so na tekmi pred 18 leti v Luksemburgu branili S. Handanović, Brečko, Kokot, Mörec, Žlogar (od 82. Cipot), Koren, Stevanović, Kirm, Vršič (od 78. Mihelič), Novaković in Lavrič.

Slovenija je v obdobju državne samostojnosti z Luksemburgom odigrala štiri tekme.

Zlatko Zahović je v kvalifikacijah za SP 2002 trikrat zatresel mrežo Luksemburga. Foto: Reuters Dve v kvalifikacijah za EP 2008, kjer sta se na položaju selektorja dokazovala Oblak in Kek, Slovenija pa je osvojila skromno šesto (predzadnje) mesto v druščini Nizozemske, Romunije, Bolgarije, Belorusije, Albanije in Luksemburga, dve pa v kvalifikacijah za SP 2002, kjer je pod vodstvom Srečka Katanca osvojila imenitno drugo mesto.

Takrat je dvakrat premagala Luksemburg. Najprej 7. oktobra 2000 v gosteh z 2:1, takrat sta bila strelca za goste Zlatko Zahović in Željko Milinović, nato pa še doma za Bežigradom, ko je 2. junija 2001 oba zadetka za Slovenijo dosegel strelski rekorder Zlatko Zahović. Zanimivo je, da je obe tekmi v tistem kvalifikacijskem ciklusu za Luksemburg proti Sloveniji odigral Luc Holtz, zdajšnji selektor Luksemburga, ki to vlogo opravlja vse od leta 2010.