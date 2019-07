[video: 59145 / ]

Zlatko Zahović v Pireju ni ostal dolgo in je po eni sezoni prestopil v Valencio. Foto: Reuters

… leta 1999 je Zlatko Zahović okrepil pirejski Olympiacos. Za njim je bila takrat najboljša klubska sezona v dresu Porta, ko je na 29 ligaških tekmah zabil 14 zadetkov. Grški velikan je takrat Portu nakazal 13,5 milijona evrov, kar je bil rekorden prestop katerega koli slovenskega nogometaša (leta 2014 je za novo rekordno znamko poskrbel Jan Oblak ob prestopu k Atleticu Madrid).

Ob Zahoviću je Olympiacos tisto leto pripeljal še eno odmevno okrepitev. Iz Barcelone je prišel Brazilec Giovanni. Slovenski rekorder po zadetkih za reprezentanco v Grčiji ni ostal dolgo, sezono 1999/2000 pa so zaznamovali številni spori s trenerjema Dušanom Bajevićem in Albertom Bigonom.

Po le eni sezoni in 14 odigranih tekmah (dosegel je sedem zadetkov) je Zahović zapustil Pirej in okrepil špansko Valencio, ki je Grkom plačala okoli sedem milijonov evrov.

Zgodilo se je …

Leta 1930 je na svetovnem prvenstvu v Urugvaju Francoz Lucien Laurent v 19. minuti otvoritvene tekme med Francijo in Mehiko, ki so jo Francozi dobili s 4:1, zabil prvi gol v zgodovini mundialov.

Na turnirju je tekmovalo 13 reprezentanc, naslova pa so se veselili domačini Francozi, ki so v finalu premagali Argentino.

Leta 1984 je ukrajinski atlet Sergej Bubka na mitingu v Londonu postavil rekord v skoku s palico. Preskočil je 5,90 metra. Pozneje je rekordno znamko še nekajkrat popravil, še zdaj pa je rekordna znamka v njegovi lasti, ki jo je postavil leta 1994. Takrat je preskočil 6,14 metra.

Leta 1996 je Barcelona kupila takrat 19-letnega brazilskega napadalca Ronalda. Zanj so nizozemskemu PSV plačali skoraj 16 milijonov evrov, kar je bil takrat najdražji prestop vseh časov. Ronaldo je pri Barceloni ostal le eno sezono, nato pa ga je za novo rekordno vsoto (23 milijonov evrov) kupil milanski Inter.

Leta 2005 je Gorica v 1. krogu kvalifikacij za ligo prvakov gostila Tirano in z goloma Mladena Kovačeviča in Valterja Birse zmagala z 2:0. Na povratni tekmi so Albanci zmagali s 3:0 in presenetljivo izločili slovenskega prvaka.

Leta 2006 so Domžale na prvi tekmi 1. predkroga pokala UEFA gostovale pri Orašnju v BiH in z goloma Juninha ter Janeza Aljančiča zmagale z 2:0. Na povratni tekmi je bilo 5:0 in napredovanja so se veselili slovenski podprvaki. Na isti dan je v istem tekmovanju Koper v Domžalah gostil Litex in izgubil z 0:1. Na povratni tekmi je bilo 5:0 za Bolgare, ki so brez težav napredovali v nadaljnji krog.

Leta 2006 je bil za italijanskega selektorja imenovan Roberto Donadoni, ki je nasledil Marcela Lippija. Zadnji je na svetovnem prvenstvu v Nemčiji osvojil naslov prvaka.

Leta 2014 so se Nemci veselili naslova svetovnih prvakov na prvenstvu v Braziliji. V finalnem srečanju so po podaljških premagali Argentino. Edini zadetek na tekmi je dosegel rezervist Mario Götze. To je bil četrti naslov Nemčije in prvi po padcu berlinskega zidu.

Leta 2018 je slovenski kolesar Izidor Penko na evropskem prvenstvu v Brnu na Češkem osvojil drugo mesto v vožnji na čas med mlajšimi člani. Na 24 kilometrov dolgi trasi je Penka premagal le Italijan Edoardo Affini, ki je bil hitrejši za 25,7 sekunde. Bronast je bil Avstrijec Markus Wildauer, zaostal je 31,7 sekunde. Drugi Slovenec Tadej Pogačar je bil 16.

Rodili so se …

1913 – nekdanja nizozemska atletinja Carolina Gisolf

1954 – nekdanji ameriški košarkar David Thompson

1961 – nekdanji grški nogometaš Stelios Manolas

1963 – nekdanji ameriški košarkar Spud Webb

1963 – nekdanji ameriški košarkar Anthony Webb

1967 – nekdanji ameriški nogometaš Tony Massenburg

1970 – nekdanji ameriški rokoborec Lou Rosselli

1977 – nekdanji slovenski nogometaš Patrik Ipavec

1979 – nekdanji nogometaš Walesa Craig Bellamy

1984 – hrvaški nogometaš Mate Eterović

1985 – mehiški nogometni vratar Guillermo Ochoa

1995 – avstralski košarkar Dante Exum