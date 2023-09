Primož Gliha s Kosovom lovi zadnji vlak za Euro 2024

Kvalifikacije za Euro 2024, 6. krog:

Škotska danes že na Euru?

Danes bi lahko Evropa dobila prvega udeleženca Eura 2024, ki bi si to zagotovil s kvalifikacijami. V skupini A kaže imenitno Škotski, ki je v uvodnih petih krogih zbrala maksimalnih 15 točk. Danes "počiva", namesto kvalifikacijskih izzivov se bo v boju za Britanijo na prijateljski tekmi pomerila z Anglijo, njeni navijači pa bi lahko že danes proslavljali preboj na evropsko prvenstvo!

Škoti so v soboto zmagali na Cipru s 3:0, danes jih čaka prestižna prijateljska tekma z Anglijo. Foto: Reuters

Če bi se Norveška in Gruzija zvečer v Oslu razšli brez zmagovalca, bi si Škoti zagotovili vozovnico že tri kroge pred koncem kvalifikacijskega ciklusa, saj bi bila njihova prednost pred Norveško, Gruzijo in Ciprom neulovljiva!

Skandinavci na čelu z najbolj vročim napadalcem v Evropi Erlingom Haalandom imajo drugačne načrte, nogometaši Gruzije pa želijo javnosti dokazati, da zmorejo pokazati bistveno več, kot bi bilo soditi po sobotnem domačem polomu proti Španiji (1:7). Španci, ki bi lahko v kratkem ostali brez predsednika nogometne zveze Luisa Rubialesa, bodo danes v Granadi gostili Ciprčane. Selektor Luis de la Fuente je namesto poškodovanih Danija Olma in Marca Asensia vpoklical Yeremija Pina in Ferrana Torresa, od prve minute bi lahko srečanje začel 16-letni Lamine Yamal, ki se je v Tbilisiju nedavno vpisal med strelce.

Španija bo danes gostila Ciper v Granadi. Foto: Reuters

Gliha želi pokvariti načrte Romunom

Kosovo je v uvodnih štirih nastopih zbralo le tri točke (trije remiji in poraz), nato pa v soboto pod vodstvom novega selektorja Primoža Glihe doma remiziralo z 2:2 proti Švici. Foto: Reuters V skupini I so v ospredju Švica, Romunija in Izrael. Kosovo, ki v uvodnih petih krogih sploh ni okusil sladkosti zmage, bo danes lovil zadnji vlak za Euro 2024. Le z zmago se še lahko vsaj približa tekmecem in vključi v boj za najvišja mesta. To bo skušal doseči pod vodstvom Primoža Glihe. Nekdanji slovenski napadalec, ki je pred prihodom v Prištino dolga leta vodil mlado slovensko izbrano vrsto do 21 let, je julija prevzel člansko reprezentanco Kosova.

Sklenil je petmesečno pogodbo, na prvem nastopu pa se veselil dragocene točke. Kosovo je pokvarilo načrte favorizirani Švici in na krilih dvakratnega strelca Vedata Muriqija, drugič je zadel globoko v sodnikovem podaljšku, osvojilo točko (2:2). Gliha je na vročem selektorskem stolčku zamenjal nekdanjega zvezdnika francoskega nogometa Alaina Giressa, spremenil igralni sistem v 4-4-2, danes pa bo skušal prekrižati načrte Romuniji na Nacionalnem stadionu v Bukarešti.

