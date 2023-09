Ronaldo lovi nove rekorde, Hrvaška prvič na lepotcu v Osijeku

Kvalifikacije za Euro 2024, 5. krog:

Petek, 8. september:

Portugalska je v uvodnih štirih nastopih vknjižila maksimalnih 12 točk, razlika v golih pa znaša imenitnih 14:0. Evropski prvaki iz leta 2016 želijo podaljšati zmagoviti niz na Slovaškem, kjer jih v Bratislavi čaka derbi skupine J. Na stadionu Tehelne Pole, kjer bo jeseni v skupinskem delu konferenčne lige pri Slovanu gostovala Olimpija, bi lahko od prve minute nastopil kapetan Cristiano Ronaldo. V zadnjem obdobju je izboljšal statistiko pri Al-Nassru, na štirih tekmah je prispeval šest zadetkov in štiri asistence, selektor Roberto Martinez pa mu še kako zaupa. CR7 je v tem kvalifikacijskem ciklusu, čeprav ima že 38 let, dosegel že pet zadetkov. Ronaldo bo danes vknjižil že 201. nastop v državnem dresu, za zdaj je pri 123 zadetkih. V obeh kategorijah je svetovni rekorder.

Hrvaška bo nastopila prvič po porazu v finalu lige prvakov, ko je v Rotterdamu po izvajanju 11-metrovk izgubila s Španijo. Foto: Reuters

Hrvaška bo prvič nastopila na novem stadionu v Osijeku, na katerem bo gostila Latvijo. Selektor Zlatko Dalić bi se lahko odločil za zelo napadalno usmerjeno začetno enajsterico Livaković, Juranović, Šutalo, Gvardiol, Perišić, Modrić, Brozović, Kovačić, Kramarić, Petković in Ivanušec, v kateri so po zaslugi poletnega prestopnega roka tudi nogometaši Manchester Cityja (Gvardiol in Kovačić), Fenerbahčeja (Livaković), Ajaxa (Šutalo), Al-Nassra (Brozović) in Feyenoorda (Ivanušec).

Zgodovinski dan za 16-letnega Yamala?

Lamine Yamal, ki mu trener Xavi pri Barceloni daje veliko priložnosti za nastop, je 13. julija letos dopolnil šele 16 let. Foto: Reuters Turčija bo v sosedskem spopadu gostila Armenijo, s katero jo povezuje krvava zgodovina. V začetku 20. stoletja so Turki izvedli genocid in ubili kar poldrugi milijon Armencev, v zadnjem obdobju pa so se razmere med državama, ki sta bili dolgo brez diplomatskih odnosov, le izboljšale. Dvoboj se bo odigral v Eskisehirju, turška nogometna zveza pa bo vsem 32 tisoč gledalcem podelila turško zastavo.

Za Španijo, letošnjo zmagovalko lige narodov, bi lahko v Gruziji nastopil tudi 16-letni up Barcelone Lamine Yamal. Če bi mu selektor Luis de la Fuente namenil priložnost, bi postal najmlajši nogometaš z nastopom za špansko člansko reprezentanco. Popravil bi rekord klubskega soigralca Gavija.

