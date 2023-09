Messi obnorel Argentino z novo mojstrovino

Južnoameriške reprezentance so začele kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki ga bodo leta 2026 gostile ZDA, Kanada in Mehika. Na njem bo nastopilo kar 48 ekip, naslov pa bo branila Argentina. Gavči so dobro vstopili v nov kvalifikacijski ciklus, v uvodnem krogu so doma premagali Ekvador z 1:0, zmagoviti zadetek pa je dosegel kdo drug kot Lionel Messi. V 77. minuti je navdušil z dovršeno izvedbo prostega strela.

V kvalifikacijah za SP 2026 nastopa vseh deset južnoameriških reprezentanc. Najboljših šest si bo zagotovilo neposredno udeležbo na svetovnem prvenstvu, sedmouvrščeno pa čakajo dodatne medcelinske kvalifikacije. V noči na petek so odigrali uvodne tri tekme 1. kroga, največ pozornosti pa je bilo deležno srečanje med Argentino in Ekvadorjem. Gavči so bili boljši tekmec, si priigrali kar nekaj priložnosti, a žoga ni hotela v mrežo. Tako je bilo vse do 77. minute, ko je v polno zadel kapetan svetovnih prvakov Lionel Messi in s prostega strela domovino popeljal do prvih treh točk.

Prekrasen zadetek Lionela Messija:

El gol de Leo. Todos los ángulos 🎥🐐 pic.twitter.com/Kx5bd9BUso — AFA Play (@afa_play) September 8, 2023

"Vsi želijo premagati Argentino, zlasti zdaj, ko smo aktualni svetovni prvaki. Ne moremo si privoščiti, da bi se sprostili na igrišču. Moramo se še izboljšati in v nadaljevanju pokazati več," je dejal superzvezdnik Interja iz Miamija, ki je dosegel že 29. zadetek v južnoameriških kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, s tem pa se na večni lestvici na prvem mestu izenačil z nekdanjim klubskim soigralcem in dobrim prijateljem Luisom Suarezom (Urugvaj). "Presrečen sem, da si lahko deliva prvo mesto," je vesel zase in za prijatelja Messi, ki je v državnem dresu za Argentino dosegel že 104 zadetke. Argentino v torek čaka še dvoboj z Bolivijo.

Argentina je premagala Ekvador, ki v nov kvalifikacijski ciklus zaradi afere glede rojstnega lista Byrona Castila vstopa s tremi kazenskimi točkami, na stadionu Monumental. Foto: Reuters

Uvodni dan kvalifikacijskih dvobojev v Južni Ameriki sta bila dosežena le dva zadetka. Poleg Argentine je tesno z 1:0 zmagala še Kolumbija, ki je bila doma boljša od Venezuele. Paragvaj in Peru sta se razšla brez zadetkov. V noči na soboto bo Urugvaj gostil Čile, Brazilija, ki je na zadnjem SP 2022 spadala med največje favorite, nato pa jo je v četrtfinalu izločila Hrvaška, pa bo pričakala Bolivijo.

