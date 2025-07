Lionel Messi si je znova privoščil Slovenca in postavil nov mejnik #video

Argentinski nogometni superzvezdnik Lionel Messi je pri 38 letih v izjemni strelski formi. Inter iz Miamija je do gostujoče zmage v ligi MLS pri New Englandu (2:1), za katerega brani slovenski vratar Aljaž Ivačič, pomagal z dvema zadetkoma. To je bila že četrta zaporedna tekma v ligi MLS, na kateri je dosegel vsaj dva zadetka, tako da se je podpisal pod nov rekord.

Po vrnitvi z razširjenega svetovnega klubskega prvenstva je Inter iz Miamija ujel zmagoviti ritem. V noči na sredo je tako v gosteh premagal tudi New England Revolution (2:1), polne tribune stadiona Gillette v Foxboroughu, na katerih se je zbralo 43.293 gledalcev, pa so spremljale nov strelski šov Lionela Messija.

Ljubljančan Aljaž Ivačič, ki brani za New England Revolution, se je še enkrat več prepričal v izjemne sposobnosti Lionela Messija. Foto: Reuters

Argentinec je pri 38 letih v fantastični strelski formi. V ligi MLS je na zadnjih petih srečanjih dosegel devet zadetkov, na zadnjih štirih tekmah pa je vselej zadel v polno kar dvakrat. S tem je postavil nov rekord lige MLS in dokazal, da še vedno premore neverjeten strelski instinkt, s katerim si je v preteklosti večkrat priigral priznanje za najboljšega nogometaša na svetu.

Messi dvakrat premagal Ivačiča

V ligi MLS obožuje dvoboje proti New Englandu, pri katerem brani 31-letni slovenski vratar Aljaž Ivačič. Na treh tekmah je dosegel kar sedem zadetkov, proti Slovencu je proslavljal tudi svoj edini hat-trick, odkar se je leta 2023 preselil v ZDA. Tudi tokrat ni manjkalo dosti, pa bi Argentinec znova zadel v polno kar trikrat.

Najprej je v 27. minuti mojstrsko izkoristil napako domače obrambe, sprejel darilo in z volejem z levo nogo premagal Ivačiča, nato pa je 11 minut pozneje po globinski podaji Sergia Busquetsa z roba kazenskega prostora z natančnim diagonalnim strelom po tleh še enkrat premagal slovenskega čuvaja mreže.

Kako je Messi drugič na tekmi premagal Ivačiča:

Leo makes it two! 🐐



For the fourth straight MLS game, Messi has a brace. pic.twitter.com/D3Lyt82sd4 — Major League Soccer (@MLS) July 10, 2025

V 53. minuti se mu je ponudila priložnost za hat-trick, a mu je namero preprečil Ivačič. Izkazal se je in ubranil zahteven strel z nogo. Ostalo je pri vodstvu Interja z 2:0, do konca srečanja pa je Carles Gil v 79. minuti prispeval še častni zadetek za New England (1:2). Trener Interja Javier Mascherano je še drugič zapored obdržal Messija v igri vseh 90 minut.

V tej sezoni je dosegel v ligi MLS že 14 zadetkov. Na lestvici najboljših strelcev zaseda drugo mesto. Foto: Reuters

Inter se je po novi zmagi v vzhodni konferenci povzpel na peto mesto, naslednji izziv pa ga čaka v soboto proti drugouvrščenemu Nashvillu. Obeta se strelski spopad najboljših strelcev lige MLS, saj Messi, ki je na 15 nastopih v tej sezoni dosegel 14 zadetkov, na lestvici zaostaja le za napadalcem Nashvilla Samom Surridgom (16 zadetkov).

Neverjeten strelski niz Messija v ligi MLS Messi je postal prvi nogometaš v ligi MLS, ki je na štirih zaporednih tekmah vselej dosegel najmanj dva zadetka. To mu je uspelo tako proti New Englandu (2:1 – 2 zadetka – 10. julij), Montrealu (4:1 – 2 zadetka in 1 asistenca – 6. julij), Columbusu (5:1 – 2 zadetka in 3 asistence – 1. junij) ter še enkrat Montrealu (4:2 – 2 zadetka in 1 asistenca – 29. maj), za nameček pa se je Messi vpisal med strelce tudi na tekmi pred tem, ko je remiziral s Philadelphio (3:3 – 1 zadetek – 25. maj), a je takrat dosegel "le" en zadetek.

Klub iz Miamija, ki ima v svojih vrstah številne nekdanje zvezdnike Barcelone, se je še prejšnji mesec mudil na razširjenem klubskem prvenstvu, kjer je izpadel v osmini finala. PSG se je izkazal za prehud zalogaj.

PSG je v osmini finala zlahka izločil Messijev Inter. Foto: Reuters

Inter je v osmini finala proti razigranim evropskim prvakom izgubil z 0:4, a se je lahko pozneje tolažil z dejstvom, da je enaka usoda doletela tudi oba madridskega velikana, tako Oblakov Atletico kot tudi Real. Nazadnje so moč Enriquejeve čete v ZDA brutalno izkusili beli baletniki ter podobno kot Messijev Inter izgubili proti PSG z 0:4.