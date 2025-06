Nočna mora Messija in druščine proti PSG, ki ga čaka Bayern

Drugi dan bojev osmine finala na klubskem SP sta odprla PSG in Inter iz Miamija. Lionel Messi se je tako prvič po odhodu iz Pariza pomeril z nekdanjimi delodajalci, doživel pa je hladno prho, saj so zmagovalci lige prvakov slavili s kar 4:0. V četrtfinalu se bo pomeril z Bayern Münchnom, ki je s 4:2 premagal Flamengo.

Bogati Parižani in klub nekdanjega angleškega superzvezdnika Davida Beckhama se do zdaj na medsebojnih srečanjih še niso udarili, kar pomeni, da se je Lionel Messi prvič po ne ravno najlepšem razhodu z moštvom iz francoske prestolnice srečal z nekdanjimi soigralci, ki so v tej sezoni, čeprav v moštvu niso imeli ekstremnega zvezdnika, prvič pokorili evropsko klubsko smetano.

PSG je pod Luisom Enriquejem deloval kot odlično naoljen stroj, a vseeno na tekmi skupinskega dela z Botafogom pokazal, da je ranljiv. A v osmini finala so Parižani ponovno pokazali, zakaj so si pred slabim mesecem dni zagotovili laskavo lovoriko. Že v šesti minuti je Joao Neves načel mrežo Miamija, nato pa so sledile izjemne zadnje minute prvega polčasa.

Joao Neves je dvakrat zatresel mrežo Miamija. Foto: Reuters Isti igralec je v 39. minuti podvojil vodstvo, v 44. pa je Tomas Avilles zatresel še lastno mrežo. V tretji minuti dodatka se je med strelce vpisal še Achraf Hakimi. Rožnati Inter, pri katerem poleg Messija prednjači Barcelonin trio Luis Suarez, Sergio Busquets in Jordi Alba, s klopi pa ga vodi njihov nekdanji soigralec pri Blaugrani Javier Mascherano, ni imel odgovora na vse skupaj, njihovo edino pravo priložnost na tekmi, strel Messija z glavo v drugem polčasu, pa je zaustavil Gianluigi Donnarumma.

Na drugi tekmi je Bayern, ki na klubskem SP igra po sistemu toplo – hladno, izločil brazilski Flamengo, ki je skupinski del končal na vrhu svoje skupine, tudi pred Chelseajem. Harry Kane je Bayernu do napredovanja pomagal z dvema goloma. Foto: Guliverimage

Bavarci so povedli po avtogolu v šesti minuti, v 9. je Harry Kane zadel za zvišanje na 2:0. Gerson je v 33. minuti Flamengo približal tekmecem, Leon Goretzka pa je še pred iztekom prvega polčasa zadel za novo vodstvo s +2. Jorginho je v 55. minuti uspešno izvedel 11-metrovko, Kane pa je z drugim golom potrdil zmago Bayerna s 4:2 in napredovanje.

V četrtfinalu sta tudi že Palmeiras in Chelsea, ki sta v vlogi izzivalcev (drugouvrščenih v skupini) izločila Botafogo oz. Benfico.

Preostali pari osmine finala so Inter – Fluminense, Manchester City – Al Hilal (oba v ponedeljek), Real Madrid – Juventus in Dortmund – Monterrey (oba v torek).

Klubsko SP, osmina finala, 29. junij:

Nedelja, 29. junij:

Lestvice:

