V klubskem nogometu je že vrsto let eden najboljših vratarjev na svetu. Z Atleticom in Benfico je posegal po zvezdah, okušal planetarno slavo, za popolno idilo pa Janu Oblaku manjka še pika na i - uspeh z reprezentanco. Želi uresničiti otroške sanje in s Slovenijo zaigrati na velikem tekmovanju. V kvalifikacijah se mu je še vedno ponesrečilo, letos pa čuti, da bi mu lahko uspelo. Po mučnih mesecih trpljenja zaradi skrivnostnih bolečin bi to doživel kot dvojno nagrado. "Verjamem, da nam lahko uspe. Verjamem v ekipo," je slovenskemu kapetanu po zmagi nad Severno Irsko (4:2) zrasel optimizem.

Če se je v preteklosti kot največje orožje slovenske reprezentance omenjal Jan Oblak, se v zadnjem času vse več govori o napadu. Zlasti zaradi Benjamina Šeška in Andraža Šporarja, ki sta se znesla nad obrambo Severne Irske ter prispevala levji delež k dragoceni kvalifikacijski zmagi nad otočani (4:2).

Slovenska nogometna reprezentanca je v četrtek vknjižila tretjo zmago v kvalifikacijskem ciklusu za EP 2024. Foto: www.alesfevzer.com

"Bolje, da je največje orožje Slovenije napad. Če se hočeš kamorkoli uvrstiti, na koncu vendarle potrebuješ zadetke. Moraš zadeti. Danes so naši napadalci odigrali odlično. Takšni so že ves teden na treningu, takšni so bili tudi na ogrevanju. Ko sem prišel v slačilnico, sem bil prepričan, da bomo zagotovo veliko zadevali, saj so na treningu zadeli vse," je 30-letnega kapetana slovenske reprezentance, še vedno enega najbolj cenjenih vratarjev na svetu, že pred dvobojem s Severno Irsko spremljal občutek, da bo slovenski napad pometel s tekmecem.

"Prejeli smo prepoceni zadetka"

Proti Severni Irski sta v napadu blestela Benjamin Šeško (zadetek in dve podaji) ter Andraž Šporar (dva zadetka). Foto: www.alesfevzer.com In res, Kekova četa je na koncu premagala Severne Irce s 4:2, navdušila občinstvo v Stožicah, obenem pa si priigrala še nekaj izjemnih priložnostih, tako da bi bil lahko na koncu festival zadetkov še izdatnejši. In to ne le na eni, ampak na obeh straneh.

"V obrambi morali vse skupaj malce izboljšati. Proti Severni Irski smo prejeli prepoceni zadetka. Na resnih tekmah, pa ne, da ta ne bi bila, proti še težjim tekmecem nas lahko to kaznuje. Moramo se zbrati, ne smemo prejemati tako poceni zadetkov. Če bodo naši napadalci zadržali tako dobro igro, mi pa izboljšali obrambo, nas čaka še lepa prihodnost," je optimist, kar zadeva nadaljevanje kvalifikacijskega ciklusa. Bo pa morala obramba v prihodnjih mesecih še bolj zapreti dostope do vrat, ki jih brani izkušeni Škofjeločan. Ta je na dvoboju s Severno Irsko, to je bilo opazno zlasti v zaključku drugega polčasa, spravljal v obup gostujoče igralce.

Mučno je bilo gledati soigralce, ko ...

Znova se je izkazal, po tekmi pa je prvič, odkar je odpravil zdravstvene težave, zaradi katerih je izpustil zaključek prejšnje sezone in skupaj z zdravniki iskal rešitve, stopil pred slovenske predstavnike sedme sile. Po tako pomembni kvalifikacijski zmagi se mu je smejalo do ušes. Tudi zato, ker je poškodba vratu že stoodstotno pozabljena in odpravljena.

Jan Oblak je v mučnem obdobju, ko je moral zaradi poškodbe vratu pozabiti na treninge, spremljal žensko evropsko prvenstvo v košarki v Ljubljani, na katerem je bila kapetanka Slovenije njegova sestra Teja Oblak. Foto: FIBA

"Ta poškodba je bila kar zapletena. Za mano so težki meseci in trenutki, a sem verjel, da se bo to odpravilo. Da se bo z delom uredilo. Trenutno se počutim odlično, zelo sem vesel in zadovoljen, da lahko spet pomagam na igrišču. Zraven njega nisem vajen biti. Zelo mučno je gledati soigralce, ko ne moreš biti z njimi na igrišču in jim pomagati," se je spomnil na prejšnjo reprezentančno akcijo, v kateri zaradi poškodbe vratu ni mogel sodelovati.

Takrat se je bolj ubadal z najbolj bistvenim vprašanjem, kdaj in kako se bo vrnil med vratnici. "Najtežje mi je bilo, ker nisem točno vedel, kdaj bo z mano vse v redu. Verjel sem v to, da se bo uredilo brez operacije. Delal in čakal sem, da bi prišel ta dan. Na začetku mi je bilo zelo težko. Bilo je kar nekaj tednov, ko ni bilo nobenega napredka in je vse stalo na istem mestu. Ko pa je bil nato vendarle počasi viden napredek, mi je bilo iz dneva v dan lažje. Rekel sem, da bom proti koncu klubskih priprav v redu in bom branil na prvi tekmi. Na srečo je bilo tako (branil je in dosegel zmago nad evropskim prvakom Manchester Cityjem, op. p.). Upam, da od zdaj ne bo več teh težav," si želi, da mu zdravje v nadaljevanju sezone, zlasti zdaj, ko bo s Slovenijo odločno lovil vozovnico za Euro 2024, ne bi obrnilo hrbta.

Na koncu govori le igrišče

Junija, ko Oblak ni mogel pomagati Kekovi četi, je Slovenija najprej izgubila na Finskem (0:2), nato pa doma remizirala z Dansko (1:1). Foto: Reuters Junija ni mogel pomagati reprezentanci, ravno takrat pa je Kekova četa vknjižila edini poraz v tem ciklusu. Izgubila je v Helsinkih. "Tako ni zaradi mene. Tukaj je skupina fantov. Tudi preostali vratarji trenirajo in igrajo v svojih klubih. Delajo dobro. Sem pa kot vedno vesel, da sem zraven in lahko pomagam na igrišču. Upam, da bom v prihodnosti pomagal še več. Na koncu govori le igrišče. Tako lahko govoriš karkoli, a če na igrišču ne pokažeš tistega, kar zmoreš, ti ne pomaga nobena beseda ali pa nasvet," je povedal po svojem 57. nastopu za izbrano vrsto.

V nedeljo ga čaka nov, sledi gostovanje v San Marinu. "Moramo zmagati, potem pa iti z mirnimi glavami v oktober in november. Skupina je zahtevna, štiri reprezentance se borijo za nastop na Euru," je Oblak že odpisal Severno Irsko, ki si je po četrtem zaporednem porazu priigrala visok zaostanek za vrhom razpredelnice.

Verjame, da lahko tokrat uspe Sloveniji

V nedeljo čaka Kekove izbrance gostovanje v San Marinu. Foto: Aleš Fevžer Slovenija se je po četrtkovi zmagi na lestvici zavihtela na tretje mesto. Prehitela je Kazahstan, zaostaja le še za Finsko in Dansko. "Že dolgo govorim o tem, da so moje sanje uvrstitev na evropsko ali svetovno prvenstvo. O tem se že ponavljam. Na žalost pa o tem samo govorim, saj nam še ni uspelo. Verjamem, da nam tokrat lahko uspe. Verjamem v ekipo, verjamem, da smo na dobri poti," že dolgo sanja o tem, da bi s Slovenijo nastopil na velikem odru. Tako, kot je na primer njegov predhodnik Samir Handanović leta 2010 na jugu Afrike.

Prepričan je, da bi lahko zdajšnji generaciji uspelo, mora le zadržati pozitivno razmišljanje. Takšno, ki je danes Kekovim izbrancem pomagalo v najbolj kriznih trenutkih, ko so Severni Irci dosegli zadetek. Odzvali so se izjemno in kmalu vrnili tekmecu z novim zadetkom.

"Lepo je, ko nekdo navija zate"

Njihov trud so prepoznali tudi slovenski navijači. Na severni tribuni je bilo znova nekaj sto pripadnikov organizirane navijaške skupine Združeni navijači Slovenije. Nogometaši so po tekmi stopili do njih in se jim zahvalili za podporo. "Lepo je, ko nekdo navija zate. To je vedno dobrodošlo. To je dodatna pomoč. Nasploh cel stadion, ne le ta skupina navijačev, si zasluži vse čestitke. Verjamem, da bodo na naslednji domači tekmi še glasnejši. Po tekmi smo jih prišli pozdravit, jim zaploskat. Na koncu je to njihova zasluga. To si zaslužijo. Upam, da bo vzdušje na tekmah Slovenije vedno boljše, ker je potem nam na igrišču veliko lažje."

Združeni navijači Slovenije so popestrili dogajanje v Stožicah. Foto: Aleš Fevžer

Če bi se Sloveniji letos posrečil veliki met in bi si v kvalifikacijski skupini H zagotovila nastop na Euru 2024, bi lahko prihodnje leto spremljali množične selitve slovenskih nogometnih ljubiteljev v Nemčijo. Se nogometašem v mislih že kaj prikazujejo morebitni prizori, kako bi tekme Slovenije na Euru zaradi bližine Nemčije lahko spremljalo tudi po 15 tisoč navijačev?

Slovenski nogometaši na čelu s kapetanom Janom Oblakom so se jim po tekmi zahvalili za podporo. Foto: Aleš Fevžer

"To bi bilo super (smeh, op. p.), a ne razmišljamo tako daleč. Že od začetka kvalifikacij opozarjam, da je treba iti tekmo po tekmo. Končni cilj je nastop na Euru, a najpomembnejša je naslednja tekma, ne pa, kaj bo naprej. Če na naslednji tekmi ne zmagaš, si v težavah. V kvalifikacijah pa ni tako kot v prvenstvu, kjer je 38 krogov in imaš mogoče priložnost za kakšen spodrsljaj. V kvalifikacijah te vsak spodrsljaj kaznuje. A verjamem v to ekipo. Verjamem, da nam bo uspelo. Do konca je še dosti tekem (pet, op. p.), treba je gledati pozitivno naprej. Tekmo po tekmo," je še povedal Oblak, ki namerava v nedeljo prejeti bistveno manj zadetkov, kot jih je proti Severni Irski. To je povsem razumljivo, saj bo imel opravka z eno najslabših reprezentanc na svetu, San Marinom, ki je v četrtek izgubil na Danskem z 0:4.