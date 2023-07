Sanjska vrnitev Jana Oblaka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jan Oblak je branil prvič za Atletico po treh mesecih in pomagal Atleticu do zmage nad evropskim prvakom.

Jan Oblak je branil prvič za Atletico po treh mesecih in pomagal Atleticu do zmage nad evropskim prvakom. Foto: Guliverimage

Nogometaši Atletica iz Madrida so v prijateljski tekmi v Seulu premagali Manchester City (2:1), bolj kot zmaga španskega velikana proti aktualnemu evropskemu prvaku pa je v srcih slovenskih ljubiteljev nogometa odmevala vrnitev Jana Oblaka. Slovenski nogometni vratar je branil prvič za Atletico po treh mesecih in s tem dokazal, kako je mučnega obdobja, v katerem se je ubadal s skrivnostnimi bolečinami v vratu, dokončno konec. To ni izjemna novica le za Atletico, ampak tudi slovensko nogometno reprezentanco!