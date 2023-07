Prekrasne novice iz Madrida

Škofjeločan pri 30 letih še vedno spada med najboljše čuvaje mreže na svetu. Slovenska izbrana vrsta ga je prejšnji mesec še kako pogrešala. Brez njega je izgubila v Helsinkih, takrat ga je med vratnicama nadomeščal Vid Belec, nato pa še v Ljubljani remizirala z Dansko, ko je krstni nastop v državnem dresu na vratih dočakal Matevž Vidovšek. Oblak takrat ni mogel pomagati soigralcem. Podobno velja tudi za klubske soigralce, saj od 23. aprila ni več branil.

V državnem dresu je moral izpustiti junijsko reprezentančno akcijo. Foto: Vid Ponikvar

Bolečine v vratu so se pojavljale tako nenadzorovano, da so ga pregnale z zelenic. Preprečile so mu dokazovanje v la ligi, ni se več udeleževal niti treningov. Moral je pozabiti na vratarske rokavice in žogo, ukvarjal se je z razmišljanjem, kateri korak bi bilo treba izbrati, da bi se izognil zdravstvenim težavam. Možnosti operacijskega posega, po katerem bi ga čakalo daljše okrevanje, se je otepal. Ostal je pri konvencionalnem zdravljenju, polnem terapij, sodeč po prizorih, ki so jih uzrli španski novinarji na sobotnem delovnem druženju madridskega Atletica, pa je nad Oblakovim zdravstvenim stanjem po poltretjem mesecu trpljenja in skrbi le posijalo sonce.

Prejšnji mesec je v živo spremljal dogajanje na evropskem prvenstvu košarkaric v Sloveniji in navijal za sestro in njene soigralke. Foto: FIBA

Izkušeni vratar je v zadnjem obdobju polnil naslovnice zaradi nenogometnih razlogov. Najprej zaradi javno razkritega in potrjenega ljubezenskega razmerja s srbsko teniško igralko Olgo Danilović, nato še zaradi vloge ambasadorja na evropskem prvenstvu za košarkarice, na katerem je bila njegova sestra Teja Oblak kapetanka izbrane vrste. Vseskozi pa je opravljal terapije in se trudil, da bi odpravil bolečine v vratu.

Bo pripravljen do začetka sezone?

Jan Oblak ni branil že poltretji mesec. Foto: Reuters V petek, ko se je prvič v poletnem pripravljalnem obdobju zbrala zasedba Los Colchoneros, ga še ni bilo zraven, v soboto pa se je že udeležil treninga. Ne more ga še opravljati v polnem obsegu, saj spada v skupino petih nogometašev Atletica, ki v novo sezono vstopajo z zdravstvenimi težavami (v tej so še Memphis Depay, Jose Maria Gimenez, Reinildo in Marco Moreno) in so deležni individualnega pristopa, je pa pokazal bistven napredek v primerjavi s stanjem ob koncu sezone.

Španski športni dnevnik Marca tako poroča, da še ne more opravljati vseh zadolžitev, s katerimi se ubadajo vratarji. Zato se še ni pridružil stanovskim klubskim kolegom (Ivo Grbić, Alejandro Iturbe in Antonio Gomis), a vzbuja optimizem že podatek, da je imel na rokah vratarske rokavice in je delal po navodilih Oscarja Pitillasa, strokovnega sodelavca Atletica, ki je zadolžen za delo s poškodovanimi igralci. Napredoval je postopno, po opravljanju lažjih nalog je v nadaljevanju treninga začel delati tudi z žogo, nekajkrat pa tudi posredoval in se vrgel na tla. Vse z namenom, da učvrsti samozavest in dokaže, kako so najhujše tegobe, ki jih je doživljal zaradi bolečin v vratu, že mimo. Če bo nadaljeval v takšnem ritmu, bi bil lahko do začetka sezone, špansko prvenstvo se bo začelo čez dober mesec dni, po optimističnem scenariju že pripravljen na največje napore.

Nogometaši Atletica so začeli priprave 7. julija:

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 2023/24, 𝑘𝑖𝑙𝑜́𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 1 pic.twitter.com/Mq0bRplVjM — Atlético de Madrid (@Atleti) July 7, 2023

V ponedeljek se bo tako z ekipo odpravil v Los Angeles de San Rafael, kjer bo Atletico nadaljeval priprave na sezono. Vrhunec priprav bo konec meseca, ko se bo Simeonejeva četa na prijateljski tekmi v Seulu 30. julija pomerila z evropskim in angleškim prvakom Manchester Cityjem, nato se bo v ZDA udarila še z Real Sociedadom in Sevillo.

Jan Oblak pri 30 letih spada med najboljše vratarje na svetu. Foto: Guliverimage

Atletico bo v sezoni 2023/24 znova zaigral v ligi prvakov, Oblakove vrnitve pa bi se še kako razveselil selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek, saj čaka izbrano vrsto jeseni šest odločilnih srečanj, na katerih se bodo delile vozovnice za Euro 2024. Za veliko tekmovanje, ki ostaja na seznamu največjih želja Jana Oblaka. Če bo odpravil zdravstvene težave, bo vrednost delnic slovenske reprezentance v kvalifikacijski skupini H zagotovo zrasla, sanje o tem, da bi se Slovenija prvič po letu 2010 družila z najboljšimi reprezentancami na zaključnem turnirju, pa bi se lahko končno uresničile.