V PSG počilo: Mbappe razjezil soigralce, klub ga je izbrisal iz posterja

Lionel Messi je letos že zapustil PSG. Bo šel po njegovih stopinjah tudi 24-letni Francoz? Foto: Reuters Kje bo v naslednji sezoni igral Kylian Mbappe? 24-letni napadalec je v posebnem pismu obvestil vodstvo kluba, da želi še eno sezono ostati v Parizu, nato pa po koncu sezone 2023/24, ko mu poteče pogodba s francoskim prvakom, zapustiti Park princev.

Vodstvo kluba je odločno proti takšnemu scenariju. Francoskemu asu je sporočilo, kako mora do konca meseca sprejeti odločitev. Ali bo ostal v Parizu in podaljšal sodelovanje s klubom vsaj še za eno leto, ali pa bo primoran zapustiti PSG in oditi že to poletje. Le v tem primeru bi namreč Parižani prejeli odškodnino, katera pa bi bila lahko, saj je govora o nogometašu z najdražjo tržno vrednostjo na svetu, po oceni Transfermarkta znaša 180 milijonov evrov, tolikšna je vrednost le še strelskega stroja Manchester Cityja Erlinga Haalanda, zelo visoka.

Šest igralcev se je pritožilo predsedniku

Nasser Al-Khelaifi noče izpustiti Mbappeja iz Pariza kot prostega igralca. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Mbappe se lahko pri 24 letih pohvali z razkošno zbirko lovorik in podvigov. Je kapetan francoske izbrane vrste, s katero je bil pred petimi leti svetovni prvak, s PSG, za katerega nastopa šest let in je dosegel tako veliko zadetkov, da je že najboljši strelec v zgodovini kluba, pa je osvojil vse možne domače lovorike. Vseeno pa ne skriva nezadovoljstva s tem, da mu še ni uspelo osvojiti lige prvakov.

V intervjuju za France Football je namignil, da mu bo to težko uspelo s PSG, s katerim se je najdlje prebil v finale, a leta 2020 izgubil proti Bayernu, večkrat pa neslavno izpadel že v osmini finala.

BREAKING: Six PSG players have contacted the president of the club to complain about comment's about the club, made by Kylian Mbappé in an interview with France Football Magazine. pic.twitter.com/xoeUKqsf8e — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 8, 2023

Po poročanju Sky Sports naj bi Mbappe s svojimi komentarji in opazkami o pariškem klubu spravil v slabo voljo kar šest soigralcev, ki so o tem odkrito potožili predsedniku Nasserju Al-Khealifiju. Med njimi naj bi bila tudi dva igralca, ki sta pariški klub, tega bo v novi sezoni vodil Španec Luis Enrique, okrepila to poletje. Šesterico je zmotilo mnenje Mbappeja o (ne)zmožnosti PSG, da bi postal evropski prvak. Očitajo mu, da je s tem žalil klub.

Želi osvojiti ligo prvakov, a ...

Kylian Mbappe želi zgolj zmagovati. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko ''Razlogi za to, da bi lahko zapustil PSG? Sem zelo tekmovalen. Ko igram, želim vedno zmagati. Ne glede na to, s kom igram, ne glede na dres, ki ga nosim, ne glede na to, kje igram, nisem nikoli zadovoljen. Želim namreč le zmagovati. Nikoli ne bom povsem zadovoljen. Želim osvojiti ligo prvakov,'' je zatrdil Mbappe v odmevnem intervjuju in na vprašanje, kaj manjka PSG do evropskega naslova, dodal: ''Ne vem, to ni vprašanje zame. O tem morate govoriti z ljudmi, ki sestavljajo ekipo in so zgradili ta klub. Sam se trudim, da opravljam svojo službo po najboljših močeh. Sem najboljši igralec in najboljši strelec francoskega prvenstva že peto sezono zapored. In včasih se v nogometu srečaš s ''plafonom'','' je Mbappe med vrsticami namignil, da je v francoskem prvenstvu dosegel že vse, kar se lahko, in da je napočil čas za nove izzive v karieri.

Kylian Mbappe se v teh dneh nahaja v Kamerunu, domovini njegovega očeta. Foto: Reuters

Dodal je tudi, kako bi si s svojimi predstavami v Franciji zaslužil več spoštovanja, a mu to, da nastopa za klub, ki povzroča razdore in imajo navijači o njem deljeno mnenje, kaj preveč ne pomaga. Intervju je bil sicer opravljen med junijsko reprezentančno akcijo, objavljen pa mesec dni pozneje.

Wow. Mbappe is taken out of the poster for PSG's pre-season game vs Al Nassr. pic.twitter.com/JfRDqzJ6NN — Managing Madrid (@managingmadrid) July 8, 2023

Mbappe sicer še ne trenira s PSG, po objavljenem intervjuju pa ga je klub izbrisal iz reklamnega posterja za bližajoči se spektakel, ko se bodo Parižani 25. julija v prijateljski tekmi pomerili z Al-Nassrom, bogatim klubom iz Savdske Arabije, za katerega nastopa Mbappejev vzornik Cristiano Ronaldo. Ker se ne nahaja na posterju, na katerem je ovekovečenih pet največjih zvezdnikov PSG, v središču pozornosti je Brazilec Neymar, se poraja vprašanje, ali bo Mbappe sploh odpotoval na turnejo v Savdsko Arabijo, ali pa bi lahko morda njegova usoda o tem, da bo nadaljeval kariero drugje kot v Parizu, postala znana že prej. Zanj se sicer najbolj resno potegujeta madridski Real, s katerim naj bi Mbappe po poročanju španske radijske postaje Cadena SER že segel v roke, in pa Liverpool.

Kylian Mbappe se v teh dneh nahaja v Kamerunu, domovini njegovega očeta Wilfrieda. Njegova mama Fayza Lamari je Francozinja alžirske krvi, Kylian pa se je rodil v Parizu. V četrtek je z očetom pripotoval v Yaounde, kjer je naletel na topel sprejem ljubiteljev nogometa. Družil se je tudi s francoskim košarkarjem Joakimom Noahom, sinom nekdanjega teniškega asa Yannicka Noaha.

Foto: Reuters

