Španci poročajo, da se je Mbappe že odločil

Na svetovni nogometni tržnici se veliko dogaja. Iz Španije prihaja informacija, da je zvezdnik PSG Kylian Mbappe že našel skupni jezik z madridskim Realom in se z njim dogovoril za višino plače. Bayern München bo okrepil obrambo. Južnokorejec Kim Min-jae prihaja na Bavarsko iz Neaplja, nemški prvak namerava plačati za Azijca 50 milijonov evrov, kolikor znaša odkupna klavzula.

Če je mogoče verjeti španski radijski postaji Cadena SER, se bo Kylian Mbappe, eden od najboljših nogometašev na svetu, to poletje iz Pariza preselil v Madrid. Francoski zvezdnik je nedavno presenetil vodstvo pariškega kluba z namero, da po izteku pogodbe, ki traja do konca sezone 2023/24, ne namerava podaljšati sodelovanja. V tem primeru bi Mbappe, če bi ostal v Parizu, prihodnje leto zapustil Park princev kot prost igralec, PSG pa ne bi bil upravičen do odškodnine.

V dresu PSG je igral šest let in postal najboljši strelec v zgodovini kluba. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Ker je Mbappe najdražji igralec na svetu, s tržno vrednostjo 180 milijonov evrov se lahko po oceni Transfermarkta pohvali le še Norvežan Erling Haaland (Manchester City), želi PSG ob odhodu tako vrhunskega napadalca napolniti denarnico. Klub je tako Mbappeju pokazal, da mora do konca meseca sporočiti dokončno odločitev. Ali bo podaljšal sodelovanje s PSG vsaj do leta 2025 ali pa bo primoran zapustiti klub, ki ga je nedavno prevzel španski strateg Luis Enrique.

Ne manjka namigovanj, kako se bo v tem primeru uresničila dolgoletna želja predsednika Reala Florentina Pereza in se bo 24-letni Francoz pridružil kraljevemu klubu. Cadena SER poroča o tem, kako se je Mbappe že dogovoril z Realom o višini plače. Znašala naj bi 50 milijonov evrov na leto, pogodbo z belimi baletniki pa naj bi sklenil do leta 2028. Če bi ga vmes poskušal kdo pripeljati v svoj klub, bi moral odšteti milijardo evrov! Toliko naj bi namreč znašala odkupna klavzula v pogodbi, ki naj bi jo podpisal Mbappe.

Na nogometni borzi se dogaja ogromno zanimivih zgodb, ki bi lahko postregle z odmevnimi kupčijami. Chelsea se želi okrepiti z Ekvadorcem Moisesom Caicedom, za katerega Brighton zahteva skoraj 120 milijonov evrov. Francoz Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), ki je danes dopolnil 24 let, se nahaja na seznamu želja Arsenala, ki bi lahko že ta konec tedna predstavil najdražjo okrepitev v zgodovini kluba Declana Rica, Manchester United pa se zanima za vratarja Interja Andreja Onanaja.