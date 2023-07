Neverjeten dogovor Barcelone in PSG

Poletni prestopni rok pričakovano ne skopari z nepredvidljivimi kupčijami in selitvami. Za eno izmed najbolj nenavadnih bi lahko poskrbela PSG in Barcelona. Brazilec Neymar, ki se ponaša z najdražjim prestopom na svetu, saj ga je pariški klub leta 2017 kupil od Barcelone za 222 milijonov evrov, bi se lahko po šestih letih vrnil v Katalonijo. Pa si tako želi tudi najverjetnejši novi trener Parižanov Luis Enrique?

Še pred kratkim so atomski napad PSG sestavljali Lionel Messi, Kylian Mbappe in Neymar. Argentinec, Francoz in Brazilec so skrbeli za pomp na Parku princev, prinesli ogromno blišča in zadetkov, ko pa je šlo za osvojitev najpomembnejše lovorike, o kateri so tako sanjali katarski investitorji, pa se je vselej zataknilo. Liga prvakov je, čeprav so Parižani računali na sanjski napadalni trojček, ostala neuresničena želja.

PSG je z Messijem, Mbappejem in Neymarjem osvajal "le" francoske lovorike. Foto: Reuters

Privržence bogatega pariškega kluba, vajene spremljanja največjih zvezdnikov v napadu PSG, pa bi lahko kaj kmalu doletela nova realnost. Messi, zadnji dobitnik zlate žoge, je že uradno zapustil klub in bo kariero nadaljeval čez veliko lužo v Miamiju. Zapleta se tudi pri Mbappeju, ki ne želi podaljšati pogodbe. Ker se mu ta izteče poleti 2024, bi lahko, če bi ostal v Parizu, prihodnje leto zapustil PSG brez odškodnine, to pa je nekaj, nad čemer vodstvo kluba, ki je zanj leta 2018 odštelo kar 222 milijonov evrov, milo rečeno ni najbolj zadovoljno. Zato ne manjka namigovanj, da bi lahko poleti oživela stara ljubezen, večletno zanimanje madridskega Reala za francoskega superzvezdnika, ki je tako dober, da je pri 24 letih že najboljši strelec v zgodovini pariškega kluba. V boj za naklonjenost Mbappeja so se pripravljeni spustiti tudi nekateri angleški velikani, tako da bi lahko bilo v prihodnjih tednih vse prej kot dolgočasno.

Navijači PSG Neymarja podili iz kluba

Tudi v zadnji sezoni so ga pestile velike zdravstvene težave. Foto: Reuters Kar zadeva PSG, pa bi lahko francosko velemesto, nad katerim se ponosno vzpenja Eifflov stolp, kmalu ostalo tudi brez tretjega člana sanjskega napada. Odšel bi lahko tudi Neymar. Ko so ga Parižani pred šestimi leti kupili od Barcelone, so premikali mejnike. To je bil najdražji nakup vseh časov, vreden kar 222 milijonov evrov. Takšna je bila pač odkupna klavzula v Neymarjevi pogodbi z Barcelono, za katero je na 186 tekmah dosegel 105 zadetkov in 76 asistenc. Pred tem so ga Katalonci za 88 milijonov evrov pripeljali iz Santosa.

Brazilec je v Parizu večkrat dokazal, da prinaša dodano vrednost. Če je bil zdrav. Zaradi svoje muhavosti, številnih (ne)opravičenih izostankov in motečih odsotnosti zaradi zdravstvenih težav, pa je med navijači PSG začel izgubljati podpornike. Teh je vedno manj, tako da je spomladi podoživljal Messijevo začudenje in trpljenje, ko so ga najglasnejši navijači PSG že podili iz kluba.

Govorice, da želi Neymar, ki ima sicer pogodbo s Parižani sklenjeno do leta 2027, zapustiti Pariz, so tako postale vse glasnejše. Najprej Messi, zdaj še Mbappe in Neymar? PSG bi lahko ostal brez zvezdniškega trojca, ki je tako izstopal v zadnjem obdobju, osvajal pa le lovorike na francoskih tleh.

Ga bo PSG posodil Barceloni?

Neymar ima v Parizu bajno plačo. Foto: Reuters Katarska televizijska postaja beIN Sports je v nedeljo poskrbela za eno najodmevnejših novic dneva, saj je poročala, da je skoraj vse pripravljeno za selitev Neymarja. Za njegovo vrnitev v Katalonijo! Med PSG in Barcelono naj bi bilo že vse dogovorjeno, vprašanje ostaja le velikanska plača, ki jo prejema 31-letni Brazilec. Neobdavčena znaša na leto več kot 50 milijonov evrov.

Pri PSG prejema večjo le Mbappe (72), ki se je lahko vse do prihoda Cristiana Ronalda k savdskemu Al Nassru pohvalil z najvišjo plačo med nogometaši na svetu. Ker pa se Barcelona že nekaj časa otepa resnih finančnih težav, bi po poročanju beIN Sports prišla v poštev le selitev, ob kateri bi PSG Barceloni posodil brazilskega napadalca, a tudi pokril večji del plače. Govori se o neverjetnem scenariju, v katerem si Barcelona prizadeva, da bi PSG ustregel njeni želji in pri izplačevanju nase prevzel kar 70 odstotkov Neymarjeve plače. Vse zaradi tega, ker naj bi PSG gradil načrt za prihodnost brez izkušenega Brazilca, ki se je znašel v nemilosti navijačev PSG.

V zadnjih mesecih je plenil pozornost tudi z viralnimi dokumentarnimi filmi in ljubezenskimi zdrahami. Neymarja se ne povezuje le z Barcelono, ampak tudi z morebitnimi ponudbami iz Savdske Arabije, ki v zadnjem obdobju z nemoralnimi zneski vnašajo nemir na svetovno nogometno tržnico, pa tudi angleškimi klubi (Manchester United, Newcastle, Chelsea, Arsenal).

Barcelona bo lahko nastopila v nogometni ligi prvakov. Foto: Reuters

Barcelona je prejšnji mesec težko sprejela zamujeno priložnost, da bi v svoje vrste vrnila ljubljenca občinstva, največjo klubsko ikono Lionela Messija. Vrnitev Neymarja bi tako predstavljala tolažilno nagrado in dodaten zagon za novopečene španske prvake, da se po tem, ko ji bo Evropska nogometna zveza (Uefa) vendarle prižgala zeleno luč za nastop v ligi prvakov (po obsežni analizi informacij o domnevnih primerih podkupovanja sodnikov s strani vodstva Barcelone ni bilo ugotovljenih tolikšnih nepravilnosti, zaradi katerih bi si Katalonci prislužili prepoved nastopa v Evropi), poteguje še za evropsko krono. Barcelona bo v prihodnji sezoni domače tekme igrala na začasnem prizorišču, Olimpijskem stadionu v Sevilli, saj Camp Nou prenavljajo.

Neymar in Mbappe v novih dresih PSG

Poraja pa se vprašanje, ali PSG resnično prisega na odločitev, da želi v novo sezono vstopiti brez Neymarja. Za prvi šok, ki so ga doživeli vsi snubci Mbappeja in Neymarja, je poskrbel pariški klub sam, ko je v nedeljo predstavil gostujoči dres PSG za naslednjo sezono, v njem pa sta kot "manekena" francoskih prvakov nastopala tudi omenjena napadalca.

Treba pa je tudi upoštevati, da bo novi trener PSG skoraj zagotovo Luis Enrique. Španec je pred leti že sodeloval z Neymarjem, s katerim je z Barcelono postal tudi evropski prvak. V zadnjih dneh ne manjka govoric, da bi rad Španec, ki bi ga lahko kot novega stratega Parižanov uradno predstavili že ta teden, pripeljal kar nekaj okrepitev. Med njimi izstopata Portugalca. Izkušen Bernardo Silva (Manchester City), ki je letos z meščani osvojil trojno krono, in njegov mlajši rojak Joao Felix, ki se po manj uspešni polsezoni v dresu Chelseaja vrača k madridskemu Atleticu.

Luis Enrique je nazadnje vodil špansko izbrano vrsto in z njo nepričakovano izpadel v osmini finala SP 2022 proti Maroku. Foto: Reuters

PSG se bo v novo sezono podal v spremenjeni podobi. Prihajajo Slovak Milan Škriniar (Inter), Španec Marco Asensio (Real Madrid) in Urugvajec Manuel Ugarte (Sporting Lizbona), blizu prihoda je tudi Francoz Lucas Hernandez (Bayern). Na seznamu želja sta po poročanju 90min tudi dva mlada igralca, šele 18-letni Italijan Cher Ndour (Benfica) in 22-letni Južnokorejec Lee Kang In (Mallorca). Če bi Pariz zapustil Mbappe, bi Neymar na Parku princev dočakal tisto, po čemer je ves čas hrepenel. Da bi predstavljal prvo violino pariškega kluba, največjega zvezdnika. Podatek, da bi lahko sodeloval z Enriquejem, ki ga pozna odlično, bi lahko vplival na njegovo odločitev, da želi kljub vsemu, kar se je dogajalo pri PSG v zadnjih mesecih, ostati pri najboljšem francoskem klubu.

Veliko bo odvisno tudi od tega, kakšna bo usoda Mbappeja. Ta je trenutno na počitnicah na Floridi, v Pariz pa naj ga ne bi bilo vsaj do sredine julija. Pri enem najbogatejših klubov na svetu bo tako v tem prestopnem obdobju še kako pestro.