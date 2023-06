Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Galtiera so organi pregona aretirali v okviru preiskave domnevnega rasizma. Foto: Reuters

Trenerja francoskega velikana Paris Saint-Germaina Francoza Christopha Galtiera so organi pregona aretirali v okviru preiskave domnevnega rasizma. Obenem so prijeli tudi njegovega sina, poročajo francoski mediji.

Aretacija je posledica preiskave, ki se je začela aprila, potem ko je Christophe Galtier domnevno žalil igralce Nice, to je treniral v sezoni 2021/22, in izrekal rasistične in islamofobne pripombe.

Galtierja naj bi katarski lastniki PSG po informacijah francoskih medijev odpustili po pretežno slabi sezoni. PSG je samo v letu 2023 doživel deset porazov in hitro končal pot v ligi prvakov

Francoskega stratega zdaj decembra čaka sojenje o domnevni diskriminaciji, je v petek zvečer sporočilo tožilstva v Nici. Šestinpetdesetletni Galtier in njegov sin John Valovic-Galtier sta bila privedena na zaslišanje, kjer je trener zanikal očitana mu kazniva dejanja.

Galtier bo 15. decembra stopil pred kazensko sodišče v Nici zaradi obtožb moralnega nadlegovanja in diskriminacije na podlagi dejanske ali domnevne pripadnosti ali nepripadnosti določeni etični skupini, narodu, domnevni rasi ali veri, je na zaslišanju dejal tožilec.

Kaznivo dejanje se lahko kaznuje s triletno zaporno kazen in globo v višini 45.000 evrov. Kot je še dodal državni tožilec, je bil sin po zaslišanju izpuščen.