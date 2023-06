Argentinci ostajajo prvi, Slovenci izgubili eno mesto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometna reprezentanca Argentine na novi posodobljeni lestvici Mednarodne nogometne zveze Fifa ostaja na prvem mestu pred Francijo in Brazilijo. Anglija se je povzpela na četrto mesto pred Belgijo, Hrvaška pa je na šestem prehitela Nizozemsko. Slovenska izbrana vrsta je trenutno 60. reprezentanca na svetu.

Argentina je vodstvo zadržala po zmagah na prijateljskih tekmah nad Avstralijo in Indonezijo. Španija je ostala na repu najboljše deseterice po zmagi v ligi narodov, tako da med "top 10" ni novih reprezentanc.

Večji premiki so se zgodili po lestvici navzdol. Wales je izgubil kar devet mest, največ v tej izdaji lestvice, in je 35., je pa zato Ukrajina napredovala za šest mest na 24. mesto. Armenija je skočila za sedem mest in je zdaj 90.

Sloveni zasedajo 60. mesto. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Največji skok po mestih je uspel Kazahstanu, tekmecu Slovenije v skupini H v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2024. Ta je napredoval za osem mest in je zdaj na 104. mestu.

Slovenija je v primerjavi s prejšnjo izdajo lestvice v začetku aprila izgubila eno mesto in je zdaj 60. Pred njo se je vrinila Gana.

Fifa bo naslednjo lestvico objavila 20. julija.