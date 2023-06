David Flakus Bosilj odločilni mož pri podvigu Ačimovićeve čete

Mlada slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je na Brdu pri Kranju odigrala prijateljsko tekmo proti Finski in slavila z 1:0 (1:0). Edini zadetek na tekmi je dosegel David Flakus Bosilj v izdihljajih prvega polčasa.

Akcijo za edini zadetek na tekmi je na sredini igrišča začel Tio Cipot, prodrl pa je Svit Sešlar in s podajo pred vrata našel Flakusa Bosilja, ki je v prvi minuti sodnikovega dodatka prvega polčasa neoviran zadel iz neposredne bližine.

Slovenska reprezentanca do 21 let je na sedmi tekmi dosegla drugo zmago proti finskim vrstnikom. Ti imajo tri zmage, še dva obračuna pa sta se končala z neodločenim izidom.

Slovenska reprezentanca do 21 let bo septembra začela kvalifikacije za evropsko prvenstvo leta 2025. V skupini H bodo njene tekmice še reprezentance Francije, Avstrije, Bosne in Hercegovine in Cipra.

Marca je Slovenija že odigrala dve prijateljski tekmi. Proti Slovaški se je razšla brez golov, proti Azerbajdžanu pa izgubila z 0:2.

V primerjavi z zadnjo letošnjo reprezentančno akcijo je ekipa doživela nekaj sprememb. Del reprezentance do 21 let so v tem ciklu namreč Martin Turk (Sampdoria/Ita), Žan Luk Leban (Everton/Ang), Matevž Dajčar (Gorica), Tjaš Begić (Vicenza/Ita), Srđan Kuzmić (Mura), Vid Koderman (Koper), Luka Baruca (Gorica), Marko Brest (Aluminij), David Flakus Bosilj (Bravo), Nejc Ajhmajer (Celje), Mark Strajnar (Domžale), Jošt Pišek (Domžale), Emir Saitoski (Domžale), Aljaž Antolin (Maribor), Anel Zulić (Radomlje), Rene Rantuša Lampreht (Rogaška), Nejc Gradišar (Rogaška), Adrian Zeljković (Tabor Sežana), Amir Feratović (Benfica/Por), Žan Jevšenak (Benfica/Por), Tio Cipot (Spezia/Ita), Marcel Ratnik (Olimpija) in Svit Sešlar (Olimpija).

