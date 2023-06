Aćimović izbral varovance za obračun s Finci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

reprezentanca do 21 let

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let bo v torek, 20. junija v Nacionalnem nogometnem centru Brdo odigrala prijateljsko tekmo s Finsko. Selektor Milenko Aćimović je v četrtek razkril seznam vpoklicanih igralcev, ki se bodo zbrali 16. junija v Kranjski Gori, kjer bodo tudi trenirali.

"Gre za specifičen termin po koncu klubske sezone, tako da fantje zagotovo ne bodo še optimalno pripravljeni. S tistimi, ki si kruh služijo v tujini, smo se dogovorili, da v vmesnem obdobju trenirajo individualno, medtem ko bodo predstavniki slovenske lige imeli v nogah že nekaj treningov," je za Nogometno zvezo Slovenije (NZS) dejal Aćimović.

"Na spisku je nekaj novih obrazov iz selekcije do 19 let"

"Na spisku je nekaj novih obrazov iz selekcije do 19 let, žal pa zaradi situacije v klubu ne bo Mitje Ileniča," je dodal slovenski selektor. Ta se je pri izboru naslanjal tudi na izkušnje iz marčevskih priprav v Turčiji. Tam so po mnenju nekdanjega slovenskega reprezentanta njegovi varovanci prikazali dva popolnoma različna obraza.

"Proti Slovaški smo morda odigrali celo najboljšo tekmo s to generacijo, medtem ko se proti Azerbajdžanu ni izšlo po naših načrtih. Ne glede na vse ocenjujem, da je bil ta poraz dobrodošel, saj se je zgodil na prijateljski tekmi in verjamem, da se bomo iz njega nekaj naučili," je še dodal Aćimović.

Septembra začetek kvalifikacij za EP

Šestinštiridesetletni nekdanji član Železničarja Ljubljane, Olimpije, Crvene zvezde, Tottenhama, Lilla, Al Ittihada in dunajske Austrie bo septembra z reprezentanco do 21 let začel kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2025.

Slovenija nastopa v kvalifikacijski skupini H, kjer so še izbrane vrste Bosne in Hercegovine, Francije, Cipra in Avstrije. Junijski pripravljalni obračun s Finsko bo tako zadnji test za mlade slovenske nogometaše pred pričetkom kvalifikacij.

"V vsako tekmo se je potrebno podati z maksimalnim pristopom in dati vse od sebe. Le tako lahko računaš na pozitiven rezultat, saj te sicer lahko vsak nasprotnik hitro kaznuje. Fince smo skupaj s strokovnim štabom analizirali in spoznali, da gre za kakovostno, zelo kompaktno in čvrsto ekipo," je za NZS o tekmecu začel Aćimović.

"Njihovi nogometaši so v tekmovalnem ritmu, saj finsko prvenstvo še traja, definitivno pa so premagljivi. Če bomo pravi, sem prepričan, da bomo po koncu tekmi zadovoljni z rezultatom," je še zaključil nekdanji odlični slovenski vezist.