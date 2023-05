NZS bo v petih letih za delo z mladimi igralci namenila milijon evrov

Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije (NZS) je na svoji 35. seji obravnaval in potrdil izvedbo strateškega projekta NZS, s katerim želijo dvigniti raven dela stroke, ki skrbi za največ perspektivnih igralcev, obenem pa izboljšati pogoje za delo trenerjev in igralcev do 13. leta starosti. Vrednost petletnega programa je 1.080.000 evrov.

Kot so zapisali pri NZS, želijo s strateškim projektom Razvoj klubov - program sofinanciranja trenerjev mlajših ekip izboljšati položaj klubov srednjega ranga na strokovnem in organizacijskem področju in v njihovo delo implementirati enotni razvojni program NZS za mlajše kategorije (do U13).

"NZS je v novembru 2022 že sprejela kategorizacijo slovenskih nogometnih klubov v sezoni 2022/23, skozi katero je analiza pokazala, da je bilo število reprezentantov, ki so svojo pot začeli v klubih temeljnega (B2) in priložnostnega (C1), konec leta 2022 večje kot leta 2020. Obenem je analiza pokazala, da so otroci, ki so zapustili matični klub kasneje (po 13. letu starosti), v starejših kategorijah uspešnejši in v klubih višjega ranga dobivajo večjo minutažo kot otroci, ki so matični klub zapustili pred 13. letom starosti in so pogosteje tudi prenehali igrati nogomet," so pojasnili pri NZS.

Na podlagi teh ugotovitev je NZS pripravila program za spodbujanje in nadgrajevanje dela na tej ravni in v sredinah, ki otroke v manjših okoljih navdušujejo nad nogometno igro.

V sklopu programa sofinanciranja bo pripravila razpis in na podlagi različnih kriterijev v sezoni 2023/24 izbrala najprej deset trenerjev, v sezoni 2024/25 pa bo dodala še 20 trenerjev, ki bodo tri leta delali v sodelovanju z inštruktorji NZS. Manjši slovenski klubi bodo tako bogatejši za 30 trenerjev, ki bodo svoje udejstvovanje nadaljevali v programih usposabljanja trenerjev Uefa B mladi ali Uefa A mladi.

NZS sicer izvaja usposabljanja trenerjev za različne nogometne nazive, med drugim tudi za trenerja C, ki se je pred kratkim odvil v sklopu NNC Brdo. Tam je bodoče trenerje nagovoril tudi predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović. Ta je izpostavil, da so trenerji tisti, ki so najpomembnejši, da otroci radi hodijo na nogometne vadbe, medtem ko se vsi skupaj trudimo, da je športno okolje za najmlajše takšno, da jim zagotavlja veselje, igro in del tekmovalnosti, vendar brez stresa in obremenitev, ki so z rezultati povezani v kasnejših letih, so zaključili pri NZS.

