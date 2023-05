Toneyju zmanjšali kazen zaradi zasvojenosti z igrami na srečo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izvedenec za psihiatrijo Philip Hopley je komisiji nogometne zveze za pravila predložil dokaze, da je Toney zasvojen z igrami na srečo in da potrebuje strokovno pomoč.

Kot navaja britanski BBC, ki je pridobil gradivo komisije, je Toney priznal, da je večkrat lagal med svojimi prvimi intervjuji s predstavniki angleške nogometne zveze.

Sedemindvajsetletni angleški reprezentant je dejal, da je prenehal igrati nogometne stave, vendar pa je še naprej sodeloval pri stavah v drugih športih, in je "odločen, da bo svoje težave z igrami na srečo rešil s terapijo".

Zveza FA je sprva želela Toneyju naložiti 15-mesečno prepoved igranja nogometa, ker je skušal prikriti svoje početje, saj je vedel, da je to v nasprotju s pravili FA.

To je vključevalo stave prek tretjih oseb in brisanje obremenilnih sporočil iz mobilnega telefona ter zavestno zavajanje z "očitno lažnimi odgovori" med intervjuji z FA.

Ker je priznal krivdo za vseh 232 obtožb, so mu prepoved igranja skrajšali na 11 mesecev, nato pa so jo dodatno znižali še za tri mesece zaradi diagnosticirane zasvojenosti.

Prekrški so se nakopičili v obdobju petih sezon med februarjem 2017 in januarjem 2021. V tem času je bil kot igralec registriran pri Newcastlu in Peterboroughu ter je igral kot posojen nogometaš v več drugih klubih. Od leta 2020 je član Brentforda.

V njegovem zdajšnjem klubu so se odločili, da bodo Toneyju stali ob strani. "V klubu bomo storili vse, kar je v naši moči, da bomo zagotovili podporo Ivanu in njegovi družini pri reševanju vprašanj, s katerimi se mora soočiti," so zapisali v izjavi.

"Menimo, da je ta zadeva končana in veselimo se, da bomo Ivana lahko septembra sprejeli nazaj na trening."

Komisija FA za pravila je sicer ugotovila, da v Toneyjevem primeru ni šlo za prirejanje izidov tekem.

