Bukayo Saka je z Arsenalom podpisal večletno pogodbo, je sporočil klub, angleški mediji pa dodajajo, da bo v Londonu ostal do leta 2027. A obenem pišejo, da bo v konci napada potreboval dodatno pomoč, če želijo prekiniti premoč Manchestra Cityja. To sezono so naslov zapravili v zadnjih dveh mesecih.