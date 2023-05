Londonski Arsenal bo na svoji predzadnji tekmi sezone v soboto ob 18.30 igral z Nottinghamom, ki ga je v prvem delu sezone premagal s 5:0. Samo še teorija govori o njihovem prvem naslovu prvaka po 19 letih: če dobijo zadnji dve tekmi in obenem Manchester City svoje zadnje tri izgubi.

Kako se je prelomila sezona

Erling Haaland in soigralci imajo priložnost, da prvič osvojijo trojček največjih lovorik za angleške klube: premier ligo, pokal FA in ligo prvakov. Foto: Reuters Topničarji so vodili večji del prvenstva, zadnji mesec pa povsem odpovedali. Niso samo izgubili aprilske tekme s Cityjem, na zadnjih sedmih so zmagali samo dvakrat (dva poraza in trije remiji). Na teh sedmih tekmah so dobili 14 golov. Medtem so sinjemodri v Angliji nanizali 11 zaporednih zmag. Nazadnje niso zmagali 18. februarja, ko so igrali 1:1 z Nottinghamom. Obenem so se uvrstili še v finale pokala FA in finale lige prvakov. Nasmiha se jim trojček lovorik, kakršnega je nazadnje osvojil Manchester United leta 1999. City je na 35 tekmah zmagal 27-krat in zabil kar 92 golov, s 36 je prvi strelec lige Erling Haaland.

V nedeljo ob City 17. uri igra s Chelseajem, kar je njegova zadnja domača tekma v sezoni. Sredi naslednjega tedna ga čaka še zaostala tekma z Brightonom, 28. maja pa bodo premier ligo sklenili v Brentfordu. Manchester je z modrimi iz Londona v tej sezoni igral že trikrat in vse tekme dobil: v ligaškem pokalu jeseni z 2:0, v ligi pozimi z 1:0 in v pokalu FA januarja s 4:0.

Guardiola: Premier liga je najbolj pomembna

Lige prvakov Manchester City še ni osvojil, premier ligo lahko devetič oziroma tretjič zapored. Trener Pep Guardiola pravi, da je ta zanje pomembnejša od evropske krone: "Seveda smo zadovoljni, da bomo igrali finale lige prvakov. A premier ligo se igra non-stop. Zdaj sledi najtežje. Kot rečejo teniški igralci: zadnja točka v Wimbledonu je najtežja. V nedeljo bo vse v naših rokah, da osvojimo najbolj pomembno tekmovanje. Premier liga je najbolj pomembna, saj se igra deset, 11 mesecev, vsak teden, iz tedna v teden. Imamo srečo, da jo lahko osvojimo doma. To moramo izkoristiti," je na novinarski konferenci pred tekmo razlagal španski strateg. Arsenalove tekme ne bo gledal.

Angleško prvenstvo, 37. krog:

Sobota, 20. maj:

Nedelja, 21. maj:

Ponedeljek, 22. maj: