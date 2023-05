Pomemben spopad v boju za ligo prvakov

Do konca sezone v angleškem prvenstvu sta še dva kroga, a še pred tem bo danes na sporedu zaostala tekma 25. kroga, v katerem se bosta v izjemno pomembnem obračunu za ligo prvakov pomerila Brighton in Newcastle.

Do konca tekmovanja v angleški premier ligi sta še dva kroga, in čeprav je bila po visokem porazu Arsenala proti Brightonu (0:3) odločitev prvaka praktično že rešena v zadnjem krogu, pa je pred koncem sezone odprtih še kar nekaj vprašanj. Aktualna sezona v elitnem rangu angleškega prvenstva je prinesla morda največ negotovosti v zadnjih nekaj letih, saj je bilo napeto tako v boju za naslov kot tudi v boju za ligo prvakov in preostala evropska tekmovanja pa tudi v boju za obstanek.

Dva kroga pred zadnjim koncem letošnje izvedbe premier lige je praktično že znano, da bo naslov ostal na Etihadu, da se Arsenal po dolgi odsotnosti vrača v ligo prvakov in da bo Southampton v naslednji sezoni igral v Championshipu. Vroče je še v boju za ligo prvakov, kjer sta odprti še dve mesti, za kateri se borijo še tri ekipe: Newcastle, Manchester United in Liverpool. Ravno zato bo današnji obračun med Brightonom in Newcastlom še toliko večjega pomena.

Brighton je v prejšnjem krogu s kar 3:0 ugnal Arsenal. Foto: Reuters

Liverpool se je skozi celotno sezono boril s konstantnostjo in v nekem trenutku se je zdelo, da bi sezono lahko končal nekje z roko v roki s Chelseajem, ki je imel sezono za pozabo. Moštvo Jürgena Kloppa je ob koncu sezone vendarle našlo moč, da se vključi v boj za ligo prvakov, kjer bo v preostalih tekmah čakalo na spodrsljaje neposrednih konkurentov − Newcastla in Manchester Uniteda. Redsi imajo trenutno točko in tekmo manj pred Srakami in Rdečimi vragi, ki imajo do konca sezone še tri tekme. Šest točk bi Newcastlu in Unitedu matematično zagotovilo mesto med prvimi štirimi ekipami, četi Eddieja Howa pa bi zaradi boljše razlike v golih od Liverpoola zadostovalo tudi pet točk. United bo dve od treh preostalih tekem igral doma (Chelsea in Fulham), v naslednjem krogu pa bo gostoval pri Bournemouthu, ki si je že izboril obstanek. Na drugi strani Newcastle čaka Brighton, ki se bori za ligo Evropa, prav tako bo na St. James Parku gostoval Leicester, ki mu gori pod nogami, v zadnjem krogu pa bo gostoval pri Chelseaju. Liverpool ima v zadnjem krogu doma Aston Villo in v gosteh odpisani Southampton.

Angleško prvenstvo, zaostala tekma:

Četrtek, 18. maj: