Arsenal zapravil lovoriko, Haaland in City neustavljiva

Gundogan je bil obrnjen stran od gola. Foto: Reuters Že res, da je dal Erling Haaland svoj že 36. gol v premier ligi to sezono, skupaj pa jih je v vseh tekmovanjih zabil že 52, a najboljši igralec tekme v Liverpoolu je bil vendarle Ilkay Gundogan. Za zmago nad Evertonom s 3:0 je zabil dva gola in še podal za Haalandov zadetek. In to ravno na svoji 300. tekmi za Manchester City. In oba gola sta bila pravi mojstrovini: pri prvem je bil obrnjen stran od gola, drugi pa je bil prosti strel z dobrih 20 metrov.

Arsenal je na lestvici premier lige vodil večji del sezone, a v spomladanskem delu začel izgubljati prednost. Na zadnjih 17 tekmah so doživeli štiri poraze in štiri remije. Dvakrat so izgubili prav z neposrednim tekmecem za naslov Cityjem in po enkrat z Evertonom ter Brightonom. Ta jih je na tekmi 36. kroga premagal s 3:0. Zadeli so Julio Enciso, Deniz Undav in Pervis Estupinan (slednja dva v samem zaključku tekme). Brighton je s 17. zmago skočil na šesto mesto lige in je na mestih, ki ob koncu sezone peljejo v evropsko ligo.

Topničarji so spomladi zapravili naslov. Foto: Reuters Medtem so nogometaši Cityja v premier ligi zmagali zadnjih 12 tekem. In imajo že štiri točke več. Pred njimi so še tri tekme (ena zaostala), topničarji pa imajo samo še dve. Sinjemodri lahko tako peti naslov v zadnjih šestih letih potrdijo že naslednji konec tedna. Arsenalova suša pa se bo podaljšala na 20 let. Manchester je zabil kar 92 golov, Arsenal pa jih je dobil 11 več.

V boju za ligo prvakov Newcastle remiziral, United slavil

Callum Wilson je zadel za 2:1, a je Newcastle na koncu z Leedsom igral 2:2. Foto: Reuters Leeds je povedel po golu Luka Aylinga (sedma minuta) in imel v 28. minuti na voljo strel z bele pike, a je Nick Pope v vratih srak obranil poskus Patricka Bamforda. Le tri minute po zapravljeni enajstmetrovki je svojo prvo uspešno realiziral Callum Wilson. Ta je po roki Juniorja Firpa v 68. minuti izkoristil še drugo najstrožjo kazen za sedmi gol na zadnjih petih tekmah. Končni izid je z roba kazenskega prostora v 79. minuti postavil Rasmus Kristensen. Newcastle ima na lestvici po 35 odigranih tekmah 66 točk, prav toliko kot rdeči vragi.

Antony je podal za vodilni gol Anthonyja Martiala. Foto: Reuters

Angleško prvenstvo, 36. krog:

Nogometaši Manchestra Uniteda so v 36. krogu na domačem stadionu z 2:0 premagali Wolverhampton po golihv 32. minuti (podal mu je) inv sodnikovem dodatku drugega polčasa. V boj za četrto mesto in s tem zadnjo vstopnico za nastop v ligi prvakov bi se lahko vključil Liverpool, ki ima po 35 odigranih tekmah 62 točk. Rdeči iz mesta Beatlov bodo v ponedeljek skušali nadaljevati niz šestih zaporednih zmag v prvenstvu, ko bodo gostovali pri Leicestru.

