City še korak bližje naslovu, Chelsea si lahko oddahne, Salah rešil Liverpool

Na Otoku je poleg kronanja Karla III. in njegove žene kraljice Camille v ospredju znova dogajanje v nogometni premier ligi, kjer se naslov prvakov znova nasmiha nogometašem Manchester Cityja. Te je danes z 2:1 premagal Leeds in prednost pred Arsenalom povečal na štiri točke. Topničarje v nedeljo čaka težko delo, pomerili se bodo namreč s tretjim Newcastlom.

Danes so bili na delu še nogometaši Chelseaja, ki so proti Bournemouthu le prekinili rezultatsko krizo in zmagali s 3:1. Tako so se Londončani le stabilizirali na sredini lestvice, če bi se negativni trend pri njih nadaljeval, je bil teoretično ogrožen celo njihov obstanek v premier ligi.

Tottenham se je danes veselil zmage nad Crystal Palacom, Liverpool pa je na Anfieldu z minimalnih 1:0 permagal Brentford. Odločilni zadetek je dosegel egipčanski zvezdnik Mohamed Salah. V nedeljo zvečer bo Manchester United gostoval pri West Hamu.

Angleško prvenstvo, 35. krog

Sobota, 6 maj:

Nedelja, 7. maj:

Ponedeljek, 8. maj: