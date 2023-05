Brighton spravil Manchester United v slabo voljo v 99. minuti

Brighton & Hove Albion si je izbojeval tri točke proti Manchester Unitedu prek najstrožje kazni, globoko v sodnikovem podaljšku. Foto: Reuters

V prejšnjem krogu angleškega prvenstva je Manchester City z 2:1 premagal Fulham, Erling Haaland pa je zabil svoj 50. gol v vseh tekmovanjih v tej sezoni. To ni uspelo nobenemu igralcu angleških klubov vse od leta 1931. Norvežan je danes nadaljeval zbiranje golov, zabil je za 2:0, s čimer je postavil rekord v golih v eni sezoni angleške elitne lige. Letvica je zdaj pri 35 golih.

We're living in Erling Haaland's world 🪐



The most goals EVER by a Premier League player in one season! 👑 pic.twitter.com/fpspDbhVGJ