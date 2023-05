Real našel menjavo za Modrića. Prihaja najdražja okrepitev vseh časov.

Nogometaši Reala se pod vodstvom Carla Ancelottija pripravljajo na pestre majske izzive, ki jih bodo začeli konec tedna s finalom španskega pokala proti Osasuni, nato pa jih čakata dve še kako zahtevni polfinalni tekmi lige prvakov proti razigranemu Manchester Cityju. Sodeč po novicah, ki so preplavile naslovnice španskih medijev, kot prvi pa jih je sprožil španski dnevnik Marca, je Real že dobil eno izmed bitk z angleškim prvakom.

Erling Braut Haaland in Jude Bellingham sta si v preteklosti delila slačilnico v Dortmundu. Foto: Guliverimage

City, pri katerem blesti norveški stroj za zadetke Erling Haaland, si prizadeva na Etihad pripeljati še enega mladega asa Borussie Dortmund. Trener Josep Guardiola ne bi imel nič proti, če bi se po poti svetlolasega Skandinavca odpravil tudi temnopolti Anglež Jude Bellingham, a iz te moke očitno ne bo kruha.

Hrvata bo nasledil 18 let mlajši Anglež

Haaland je letos v ligi prvakov izločil Borussio Dortmund in nekdanjega soigralca. V polfinalu se bo Norvežan nameril na bele baletnike. Foto: Guliverimage Komaj 19-letni Otočan, eden najbolj opevanih najstnikov sodobnega nogometa, se očitno po sezoni 2022/23, v kateri z Bayernom bije srdit boj za naslov nemškega prvaka, štiri kroge pred koncem pa zaostaja za točko, ne bo vrnil v domovino, ampak se preselil na Pirenejski polotok. Prepričala ga naj bi namreč tako ponudba kot tudi vizija madridskega Reala, ki se je odločil za popolno prenovo in pomladitev zvezne vrste, v kateri so svojčas kraljevali Luka Modrić, Toni Kroos in Casemiro.

Brazilec se je lani preselil na Old Trafford, 33-letni Nemec je resda podaljšal pogodbo, a v klubu izkuša vse večjo konkurenco na njegovem igralnem položaju, 37-letni Hrvat, ki je vrhunec kariere doživel leta 2018, ko je bil proglašen tudi za najboljšega nogometaša na svetu, pa bi lahko po koncu sezone pomahal v slovo Madridu. Dalmatincu, ki se trenutno otepa težav s poškodbo mišice in je vprašljiv za bližajoči se spopad s Cityjem, poteče pogodba s kraljevim klubom po koncu sezone. Za zdaj je še ni podaljšal. Čeprav igra pri 37 letih kot mladenič, njegove predstave pa so še vedno tako vrhunske, da predstavlja domala nenadomestljiv člen v udarni enajsterici Reala, vodstvo madridskega velikana razmišlja globoko v prihodnost.

Čeprav sta najstarejša v madridski zasedbi, veljata Luka Modrić in Karim Benzema še vedno za najboljša posameznika Reala. Foto: Reuters

Prihod Bellinghama bi tako predstavljal češnjo na torti pri radikalni pomladitvi udarnega trojca zvezne vrste. Predlani se je tako iz Rennesa pridružil Realu čudežni najstnik Eduardo Camavinga, leto pozneje je iz Monaca prišel Aurelien Tchouameni, letos pa bi se lahko mladima Francozoma pridružil na delu še obetavni Anglež. Da pa bi lahko imeli strokovno vodstvo Reala v prihodnje sladke skrbi pri izboru udarnih zveznih igralcev, pa je poskrbel še 24-letni Urugvajec Federico Valverde, ki igra svojo najboljšo sezono, odkar se dokazuje v Španiji. Camavinga je star šele 20 let, Tchouameni jih šteje 23, tako da bi imel Real rešeno vprašanje glede popolnjenosti zvezne vrste vsaj za desetletje.

Modrić po stopinjah Ronalda?

Eden Hazard velja za najdražji nakup madridskega Reala, ki je zanj leta 2019 odštel Chelseaju 115 milijonov evrov. Foto: Guliverimage Nemškemu klubskemu velikanu iz Dortmunda se obeta ogromen zaslužek. Bellinghama, ki se je kot produkt akademije Birmingham Cityja odpravil v Nemčijo že pri 17 letih, so kupili za 25 milijonov evrov. Zdaj bi lahko zanj z dodatki vred zaslužili petkrat več denarja. Namiguje se, da bi lahko Real za Angleža ponudil najmanj 120 milijonov evrov, s čimer bi postal najdražja okrepitev kraljevega kluba vseh časov. Dražja tudi od Belgijca Edena Hazarda (115 milijonov evrov), ki ima še vedno najvišjo plačo v klubu, na zelenici pa ni pokazal tistega, kar je od njega na podlagi prejšnjih predstav pri Chelseaju pričakovalo vodstvo kluba.

Kaj pa Modrić? Njegovo "odlašanje" s podaljšanjem pogodbe z Realom nekateri povezujejo s tem, da je prejel še kako mikavno ponudbo iz Savdske Arabije in bi šel lahko po stopinjah nekdanjega soigralca Cristiana Ronalda. Pri Realu ima sicer eno najvišjih plač, na leto je bogatejši za 18 milijonov evrov. Španski dnevnik AS poroča o tem, kako bi lahko Bellinghama v prihodnji sezoni v Madridu pričakala plača v višini 14 milijonov evrov, kar je desetkrat več od tistega, kar zasluži pri rumeno-črnih v Nemčiji!