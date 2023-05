Real v vročem Beogradu izsilil peto tekmo

V košarkarski evroligi si je nastop na zaključnem turnirju za zdaj priigrala le Barcelona. Partizan je zapravil še drugo zaključno žogo na domačem parketu. Na čustveni tekmi, odigrani le dan po strelskem pohodu 13-letnika na eni izmed srbskih osnovnih šol, je izgubil proti Realu, ki je izsilil peto tekmo v Madridu. Maccabi je v Tel Aviv nadigral Monaco, ga odpravil kar s +35 in izenačil na 2:2. V petek se bosta pomerila Olympiacos in Fenerbahče.

Gledalci so pred beograjsko Areno polagali cvetje v spomin žrtev strelskega pohoda 13-letnika. Foto: Guliverimage Navijači Partizana so pripravili ganljivo slovo od žrtev sredinega strelskega pohoda, potem ko je na osnovni šoli umrlo devet ljudi, osem učencev in en varnostnik. Zaradi hude tragedije tekma ni potekala v "peklenskem" vzdušju, kot je to v navadi na tekmah Partizana. Vsaj prvi polčas. V nadaljevanju se je začelo organizirano navijanje, ki pa domačih košarkarjev ni poneslo do tako želene zmage. Gostje so se bolje znašli, zmagali s 85:78 in tako poskrbeli, da bo odločitev o udeležencu zaključnega turnirja padla na peti tekmi v Madridu. Zanimivo je, da so se na vseh štirih tekmah med Realom in Partizanom vedno zmag veselili gostitelji.

Košarkarji Partizana so nastopali v posebnih dresih, na katerih je bilo izpisano ime osnovne šole Vladislav Ribnikar, na kateri je v sredo po strelskem pohodu mladoletnika izgubilo življenje devet oseb. Foto: Guliverimage

Namesto navijaške koreografije so navijači črno-belih pripravili ganljivo slovo od žrtev sredinega masakra, ki je prizadel vso državo. Mnogi so se spraševali, ali tekma sploh bo. Bilo je kar nekaj pozivov, da bi jo prestavili, a zaradi pomanjkanja terminov se je tekma v četrtek ob 20.30 vseeno začela.

Pred začetkom tekme so se z minuto molka poklonili žrtvam. Glasbe niso predvajali, prav tako med četrtinami ni bilo spremljevalnega programa.

V končnici pa so imeli Madridčani boljše živce in bolj mirne roke, tako da so si zagotovili zadnji dvoboj na domačem terenu v sredo. Foto: Reuters

Za Beograjčane je Zach Leday dosegel 25 točk, 18 jih je dodal Ioanis Papapetru. Pri Madridčanih, kjer po vrnitvi po poškodbi spet igra nekdanji slovenski reprezentant Anthony Randolph, pa so imeli štiri enakovredno razpoložene igralce. Adam Hanga in Walter Tavares sta dosegla po 15 točk, Džanan Musa in Gabriel Deck pa po 14.

Partizan je v prvem polčasu zaostajal že 17 točk, a se nato povsem vrnil v igro. Foto: Guliverimage

V Tel Avivu je imel Monaco po torkovi zmagi nad Maccabijem priložnost, da serijo že konča. A je bilo hitro jasno, da mu ne bo uspelo, po dokaj izenačeni prvi četrtini je prednost domačih le še naraščala in do konca presegla 30 točk. Lorenzo Brown z 22 in Wade Baldwin z 19 točkami sta bila najboljša pri domačih, pri gostih je bil najbolj razpoložen Mike James s 13.

Ekipe igrajo na tri zmage, zmagovalci pa se bodo uvrstili na zaključni turnir, ki bo med 19. in 21. majem v Kaunasu.

Evroliga, četrtfinale, četrte tekme:

Evroliga, četrtfinale: Monaco - Maccabi Tel Aviv /2:2/

Real Madrid - Partizan /2:2/

Barcelona - Žalgiris /3:0/

Olympiacos - Fenerbahče /2:1/ //izid v zmagah; igrajo na tri zmage

