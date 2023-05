Barcelona se je na final 4 uvrstila s četrtfinalno zmago s 3:0. Žalgiris je na tretji tekmi premagala s 77:66. Zelo učinkovit je bil slovenski reprezentant Mike Tobey, ki je bil na parketu manj kot 13 minut, pa je dal 13 točk (tri trojke). S po 14 točkami sta bila prva strelca Barcelone Jan Vesely in Tomaš Satoransky.

V dvoboju Fenerbahče - Olympiacos so z 2:1 povedli Grki. Tretjo tekmo so dobili z 72:71, potem ko je Kostas Slouskas sekundo do konca zadel trojko. Slouskas je bil s 25 točkami tudi prvi strelec tekme. Pri Turkih je bil z 21 točkami najbolj razpoložen Tyler Dorsey.

THAT JUST HAPPENED 🚨 @kos_slou with the buzzer-beater for @Olympiacos_BC to take Game 3!



WHAT an ending 🤯#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/gULfvgcPhm — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 3, 2023

Zmagovalci četrtfinalnih parov se uvrstijo na zaključni turnir, ki bo med 19. in 21. majem v Kaunasu. Četrte tekme četrtfinalne serije bodo na sporedu v četrtek in petek.

Real v beograjskem peklu prekrižal načrte Partizanu

Walter Tavares je bil s 26 točkami in 11 skoki eden največjih junakov v moštvu Reala. Foto: Guliverimage

Trener Željko Obradović uživa v Beogradu ogromno priljubljenost in čast. Foto: Guliverimage Dvoboj v beograjski Areni je bil izenačen do zadnjega piska sirene. Sprva je bolje kazalo gostiteljem, ki so v peklenskem vzdušju beograjske dvorane povedli z 9:0, nato prednost še povišali na +15, a so gostje iz Španije, za katere je zaigral tudi orjaški center Walter Tavares, v zadnjem delu prvega polčasa le ujeli priključek. V nadaljevanju so topili prednost, nekajkrat tudi povedli, odločilne točke za zmago pa je 24 sekund pred koncem dosegel Nigel Williams-Goss (22 točk), ki je zadel met za tri točke (77:80). Po minuti odmora domačega trenerja Željka Obradovića je James Nunnally zgrešil met za tri točke, Hrvat Mario Hezonja (12 točk) pa je po dveh zadetih prostih metih povišal na 82:77. Nekaj upanja je domačinom prinesle trojka Zacha Ledayja (80:82), za morebiten podaljšek ali preobrat pa jim je zmanjkalo časa.

Izjemno ozračje v beograjski Areni pred srečanjem, navijači Partizana so izpostavili velikanski transparent s podobo trenerja Željka Obradovića:

V španski ekipi je blestel 220 cm visoki Walter Tavares, ki je dosegel 26 točk in pobral enajst žog pod obema obročema, Williams-Goss pa je prispeval 22 točk. V srbski ekipi sta bila najbolj učinkovita Leday in Alen Smailagić, oba sta dosegla po 15 točk.

Navijači Partizana so ob predstavitvi košarkarjev Reala obrnili hrbet španskim košarkarjem in jih izžvižgali:

Calm before the storm 👀



Partizan fans turned their backs during Real Madrid's team introduction 🥶 pic.twitter.com/35s0Yb1zQM — BasketNews (@BasketNews_com) May 2, 2023

Foto: Guliverimage

Foto: Guliverimage To je bilo srečanje visokega tveganja, za varnost gostov iz Madrida, ki so se v srbski prestolnici bali izpadov domačih navijačev, je skrbelo okrog 500 srbskih policistov. Ozračje je bilo naelektreno zaradi incidenta, ki se je zgodil v izdihljajih drugega četrtfinalnega srečanja. Takrat so pri visokem vodstvu gostov iz Beograda zapele pesti, vse skupaj je sprožil provokativen prekršek Sergia Llulla, se je ozračje med športnima velikanoma iz Španije in Srbije še dodatno naelektrilo. Tretja tekma je na srečo minila brez nešportnih zapletov.

Trener Partizana Željko Obradović je zaradi kazni pogrešal Matthiasa Lessorta in Kevina Punterja, pri Realu nista smela zaigrati Gabriel Deck in Guerschon Yabusele. Avstralec Dante Exum, žrtev rokoborskega prijema Yabuseleja, ki je bil na zadnji tekmi v Madridu z 19 točkami najboljši strelec Partizana, je kljub poškodbi stisnil zobe in zaigral, a to črno-belim ni pomagalo do želene tretje zaporedne zmage nad Realom. Kmalu jih čaka nova priložnost, Madridčani bodo v srbski prestolnici gostovali še enkrat.

Monaco je v Tel Avivu premagal Maccabi s 83:78 in v zmagah povedel z 2:1. Pri gostujoči zasedbi iz kneževine je bil najbolj razpoložen ameriški branilec Mike James z 21, pri izraelski pa njegov rojak Bonzie Colson s 17 točkami. Četrta tekma bo v četrtek v Tel Avivu. Podobno velja tudi za četrti obračun med Partizanom in Realom, ki bo vnovič potekal v razprodani beograjski Areni.

Ekipe igrajo na tri zmage, zmagovalci pa se bodo uvrstili na zaključni turnir, ki bo med 19. in 21. majem v Kaunasu.

Evroliga, četrtfinale, tretje tekme:

Torek, 2. maj:

Sreda, 3. maj: