Po pretepu sledijo kazni, v Beogradu pa sprejem, kot bi bili prvaki

Evroliga naj bi v roku 24 ur izrekla dodatne kazni košarkarjem Reala Madrida in Partizana, ki so bili po množičnem pretepu na četrtfinalni tekmi izključeni. Partizan je v seriji na tri zmage povedel z 2:0, tako so jih navijači ob šestih zjutraj v Beogradu pričakali z glasnim skandiranjem: "Prvaki, prvaki!"

Na tleh je obležal tudi Džanan Musa. Foto: Guliver Image Košarkarji Partizana so v petek ob šestih zjutraj prileteli na letališče Nikola Tesla v Beogradu, kjer jih je pričakovalo več sto navijačev, potem ko so proti favoriziranemu Realu dobili dve tekmi četrtfinala evrolige v Madridu. Druga se je v četrtek končala z incidentom, potem ko je prišlo do množičnega pretepa minuto in 40 sekund pred zadnjo sireno. Zaradi kar 21 izključenih košarkarjev (od 24) tekme ni bilo mogoče odigrati do konca in je bila uradno končana predčasno. V seriji na tri zmage zdaj Partizan vodi z 2:0 in lahko uvrstitev na zaključni turnir četverice potrdi že na torkovi tekmi v domači Štark Areni, ki je že razprodana.

Navijači so na letališču pripravili sprejem, kot bi že osvojili naslov prvaka. Ob prepevanju pesmi so glasno skandirali imena košarkarjev, najdlje imeni Kevina Punterja in Daneja Exuma. Prvi je odločil prvo tekmo v Madridu, drugi pa je bil z 19 točkami prvi strelec Partizana na drugi. Exum je obenem še najbolj nastradal v pretepu. Po besedah klubskega zdravnika je krvavel iz ustnice, ima pa tudi poškodovan prst na nogi. Po naletu Guerschona Yabuseleja je silovito padel po parketu, zdravnik tako pravi, da bi lahko utrpel mnogo resnejšo poškodbo. Bolečine so bile ob prihodu v Beograd pozabljene. "To je neverjetno. Ura je šest zjutraj, ljudje so pa kar tukaj. To je neverjetno. Všeč mi je!" je bil navdušen Exum, ki še ni odpisal svojega nastopa na tretji tekmi. "O tem bomo govorili pozneje. Bomo videli, bomo videli. Kdo ve, kdo ve."

06:00am in the morning and Partizan fans are already at the airport showing love for their players 🤍



🎥 @Djusa33 pic.twitter.com/SGg4f2O6p7 — BasketNews (@BasketNews_com) April 28, 2023

Navijači so peli tudi trenerju Željku Obradoviću. "Vzemi, Željko, evrolovoriko." Legendarni trener je po tekmi miril strasti, saj se boji, da vročekrvni Partizanovi navijači v torek ne bodo na športnem način sprejeli košarkarjev Reala in bi lahko prišlo do še kakšnega incidenta. "Želim, da se govori o košarki in ne o tem. Vedno smo spoštovali vse v Realu. V Madridu imam prijatelje. O tem bom govoril tudi v Beogradu. Skušal bom pomiriti ljudi, da bodo lepo sprejeli Real Madrid, kot so oni nas."

1 / 14 2 / 14 3 / 14 4 / 14 5 / 14 6 / 14 7 / 14 8 / 14 9 / 14 10 / 14 11 / 14 12 / 14 13 / 14 14 / 14

Evroliga je v uradnem sporočilu zapisala, da bo neodvisna komisija tekmovanja v roku 24 ur obravnavala incident in sprejela dodatne ukrepe proti vpletenim košarkarjem. "Evroliga ostro obsoja dogodke, ki so se zgodili ob koncu tekme. Takšni dogodki ne predstavljajo spoštovanja, ki ga liga in klubi promovirajo," je še zapisano v uradnem zapisu vodstva tekmovanja. Priakovati je, da bo nekaj košarkarjev dobilo tekmo ali celo več suspenza.