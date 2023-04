S trojko v zadnji sekundi Partizan slavi v Madridu

Real Madrid je bil po rednem delu tretji, a je imel le tri zmage več od šestega Partizana. Jasno je bilo, da bo ta četrtfinalna serija napeta in izenačena. In tako je bilo že na prvi tekmi. Madridčani lovijo svoj 11. naslov v evroligi, prvo po letu 2018, ko se je lovorike z ekipo veselil tudi Luka Dončić, ki je takrat postal tudi MVP finalnega turnirja.

Ob polčasu so Beograjčani vodili za štiri točke, v tretji četrtini pa so povedli Madridčani. V tesni končnici so bili bolj samozavestni košarkarji Partizana. Breme zmage je v svoje roke vzel Kevin Punter. Dosegel je 26 točk in sekundo pred koncem ob zaostanku za točko zadel trojko za zmago z 89:87. Pri Realu je bil s 24 točkami prvi strelec Gabriel Deck. Druga tekma bo v četrtek, prav tako v Madridu.

KEVIN PUNTER WINS IT IN MADRID⚪️⚫️#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Xqbh4yF17I — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 25, 2023

Z 1:0 je v torek zvečer povedel tudi Maccabi, ki je odločilno razliko naredil v tretji četrtini (24:17). Na koncu je Monaco premagal z 79:67. Pet košarkarjev iz Tel Aviva je bilo dvomestnih, največ točk pa je dal Wade Baldwin.

Čustven spopad za Jasikevičiusa

Šarunas Jasikevičius Foto: Reuters Zanimiv spopad se obeta tudi med Barcelono Mika Tobeyja in Žalgirisom, ki si je kot zadnji zagotovil mesto v četrtfinalu. Še posebej čustvena bo serija za trenerja Barcelone Litovca Šarunasa Jasikevičiusa, ki je pred prihodom v Katalonijo vodil prav tokratnega nasprotnika v četrtfinalu. "Za nas Litovce bo to zelo čustven obračun. Zelo sem vesel za Žalgiris, zavedamo pa se, kako težka so gostovanja pri njih. Igrati proti Žalgirisu ni nikoli vesela in preprosta naloga. Evroligo je res težko osvojiti, a zavedamo se svoje priložnosti in vsega, kar nas čaka," je pred srečanjem z nekdanjim klubom dejal Jasikevičius.

Ekipe igrajo na tri zmage, zmagovalci pa se bodo uvrstili na zaključni turnir, ki bo med 19. in 21. majem v Kaunasu.

Evroliga, četrtfinale, prve tekme:

Torek, 25. april:

Sreda, 26. april:

Lestvica po rednem delu: