Žalgiris ali Baskonia? Kdo kot zadnji v končnico?

V petek zvečer se igrajo še zadnji štirje dvoboji rednega dela košarkarske evrolige. V končnici bo zaigralo osem ekip, to imajo že zagotovljeno Olympiacos, Real Madrid, Barcelona z Mikom Tobeyjem, Monaco, Maccabi, Partizan in Fenerbahče. O zadnjem udeležencu odloča dvoboj Žalgiris - Bayern (20.30). Če Litovci zmagajo, so oni osmi. Če pa izgubijo, bo osma Baskonia.

V igri za nadaljevanje sezone so bili pred odločilnim krogom še turški Fenerbahče, španska Baskonia in Žalgiris. V najboljšem položaju so bili Turki, ki bi z zmago proti Crveni zvezdi ne samo potrdili končnico, ampak končali na petem mestu. Toda potem ko so imeli v zadnji minuti še prednost treh točk za zmago, so jo zapravili in Beograjčanom dovolili rešitev in podaljšek. Crvena zvezda, ki sama ni imela več možnosti za končnico, je tega odigrala bolje in ga nazadnje dobila z 91:89.

Fenerbahče je v zadnjem krogu izgubil pri Crveni zvezdi, a si vseeno priboril končnico. Foto: Guliverimage Tako je Fenerbahčeju iz rok spolzela možnost, da sam odloča o končnici. A ker je na drugi večerni tekmi med Olympiacosom in Baskonio zmagala grška ekipa (86:78), so Turki vseeno prišli do uvrstitve med osem. Olympiacos pa je z zmago dokončno potrdil prvo mesto na lestvici po rednem delu.

Tudi Baskonia še ima možnosti, toda za uvrstitev Baskov v končnico mora v petek Žalgiris izgubiti v Münchnu. Če pa bodo Litovci uspešni, se bodo sami uvrstili naprej.

