Znane težko pričakovane kazni za "pretepače" Partizana in Reala

Četrtkova tekma med Real Madridom in Partizanom, na kateri je izbruhnil velik pretep, še naprej odmeva. Po opravičilih nekaterih akterjev in vrnitvi košarkarjev Partizana v domovino so svoje dodali še pri vodstvu evrolige, kjer so sporočili kazni za glavne akterje vročega dogajanja.

Spomnimo, Partizan je prekinjeno drugo tekmo dobil s 95:80 in povedel z 2:0 v seriji. Dvoboj je bil minuto in 40 sekund pred koncem prekinjen zaradi množičnega pretepa, ki sta ga izzvala član Reala Sergio Llull z grobo osebno napako ter košarkar Partizana Kevin Punter s kasnejšim prerivanjem. Kasneje so se prerivanju in pretepu pridružili tudi ostali, sodniki pa so po dolgem ogledu posnetka izključili številne košarkarje. Obe ekipi sta imeli nato na voljo premalo igralcev, da bi dokončali tekmo.

Neodvisni disciplinski sodnik košarkarske Evrolige je po pregledu incidentov danes sprejel težko pričakovane kazni. Tako Real Madrid in Partizan sta prejela vsak po 50 tisoč evrov kazni zaradi nešportnega vedenja obeh ekip, ki sta preprečila normalen konec tekme v skladu s členom disciplinskega kodeksa evrolige. Guershon Yabusele, ki je v pretepu rokoborsko obračunal z Dantejem Exumom, je bil kaznovan s petimi tekmami izključitve. Dve tekmi bo počival član Partizana Kevin Punter, ki je blestel na prvi tekmi med omenjenima ekipama. Medtem ko bosta Realov Gabriel Deck in Partizanov Matthias Lessort prisilno izpustila po eno tekmo.

Guerschon Yabusele slamming down Dante Exum 😳 pic.twitter.com/iEvAtsGZgk — BasketNews (@BasketNews_com) April 27, 2023

Kot so še sporočili iz vodstva evrolige, na vse omenjene odločitve kluba ne moreta podati pritožb. Odločitve disciplinske komisije so že izzvale veliko neodobravanja navijačev srbskega kluba, saj so ti zahtevali veliko strožjo kazen za Yabuseleja, obenem pa jo je po njihovem nepravično brez dodatne kazni odnesel tudi kapetan Reala Llull, ki je storil nešportno osebno napako nad Punterjem, po kateri se je začel kaos in nešportno dogajanje na igrišču.

Partizan je po četrtkovi zmagi v seriji proti Realu povedel že z 2:0 v zmagah in bo imel na naslednji tekmi že zaključno žogo za uvrstitev na zaključni turnir četverice. Serija se bo zdaj preselila v Beograd, kjer so tamkajšnji navijači kraljevemu klubu za sredin obračun, ki se bo v Stark areni začel ob 20.30, že napovedali peklensko vzdušje.

