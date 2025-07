Pogačar ima neporavnane račune, Vingegaard priložnost za napad

V 16. etapi 112. Dirke po Franciji se obeta imenitna poslastica, na zaključnem vzponu na sloviti Mont Ventoux lahko pričakujemo neposredni dvoboj Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegaarda. Asa sta se na tem impozantnem klancu nazadnje pomerila v 11. etapi Toura leta 2021, ko je Danec pokazal zobe in se otresel Pogačarja, prav na to pa bo računal tudi danes. 171,5 kilometra dolga 16. etapa se bo začela v Montpellierju in bo vse do zaključnega vzpona ravninska. Z zaprto vožnjo se bo začela ob 12.10, približno pol ure kasneje še zares, v cilju pa najboljše kolesarje pričakujejo okoli 17. ure.

V 16. etapi 112. Toura kolesarje čaka 2.950 višinskih metrov, a vse pred zaključnim vzponom na "velikana Provanse" Mont Ventoux bo le drobiž. Ciljni vzpon predstavlja skoraj 16 kilometrov trpljenja na skoraj devetodstotni naklonini. Vrh 1.910 metrov visoke gore je gol in izpostavljen vetru, ob cesti lahko pričakujemo tudi množico navijačev, vse skupaj pa zagotavlja epski kolesarski spektakel.

Foto: zajem zaslona

Pogačar v rumeni majici brani prednost štirih minut in 13 sekund pred Jonasom Vingegaardom. Slovenec bi moral s kolegi iz moštva UAE Team Emirates - XRG dokaj zanesljivo nadzorovati dogajanje večji del dneva, na zaključnem vzponu pa bo tako ali tako skoraj zagotovo prišlo do neposrednega dvoboja z Vingegaardom. Dančeva Visma | Lease a Bike je na letošnji dirki poskušala Pogačarja streti že z domala vsemi taktičnimi prijemi, nekateri so v pelotonu sprožili nemalo začudenja, zanimivo bo videti, kaj so pripravili tokrat.

Neporavnani računi

Jasno je, da sta favorita Pogačar in Vingegaard, ki sta se na Mont Ventouxu pomerila že na Touru leta 2021. Takrat so morali kolesarji ikonični klanec premagati dvakrat, cilj takratne 11. etape pa je bil v dolini. Vingegaardu je na vzponu uspelo uiti Pogačarju, vrh je prečkal s 36 sekundami prednosti, a mu te nato do cilja ni uspelo ohraniti. Pogačar je na tisti dirki slavil skupno zmago, a je Danec tedaj dokazal, da je lahko njegov pravi izzivalec, v nizozemski ekipi je od Primoža Rogliča prevzel kapetanski trak in nato v naslednjih dveh izvedbah dirke Pogačarja res premagal.

Foto: zajem zaslona

"Ne morem reči, da iščem kakšno maščevanje, le upam, da bom imel boljše noge kot v preteklosti," je včeraj na novinarski konferenci povedal Pogačar, ki je en neporavnan račun – poraz proti Vingegaardu na Hautacamu s Toura leta 2022 – že zaprl. Danes bo poskušal še drugega, v četrtek pa bo imel priložnost pregnati demone še z vzpona na Col de la Loze, kjer se je zlomil v 17. etapi Toura leta 2023.

Kdo še lahko napade zmago?

Pogačar in Vingegaard bosta morala budno paziti drug na drugega, s tem da Slovencu ni treba napadati. A to bi lahko kdo poskušal izkoristiti za napad na etapno zmago. Kandidati za to so denimo Enric Mas (Movistar), Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale), Ben O'Connor (Jayco AlUla), Lenny Martinez (Bahrain - Victorious), Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) in seveda Florian Lipowitz in Primož Roglič iz Red Bull - BORE - hansgrphe, Oscar Onely (Picnic PostNL), Michael Storer (Tudor) ter Pogačarjev moštveni kolega Adam Yates, Vingegaardova pomočnika Simon Yates in Sepp Kuss ...

Skupni vrstni red po 15 etapah: 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates - XRG) 54:20:44

2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma | Lease a Bike) 4:13

3. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull - BORA - hansgrohe) 7:53

4. Oscar Onley (VBr/Picnic PostNL) 9:18

5. Kevin Vauquelin (Fra/Arkea - B&B Hotels) 10:21

6. Primož Roglič (Slo/Red Bull - BORA - hansgrohe) 10:34

7. Felix Gall (Avt/Decathlon AG2R) 12:00

8. Tobias Johannessen (Nor/Uno - X Mobility) 12:33

9. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers) 18:26

10. Ben Healy (Irs/EF Education - EasyPost) 18:41

...

121. Matej Mohorič (Slo/Bahrain - Victorious) 3:03:30

157. Luka Mezgec (Slo/Jayco AlUla) 3:39:31

...

