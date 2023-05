Jaka Lakovič o veličastnem večeru: Odrekanje je dobilo smisel

"Hvala, navijači, vi in ​​igralci ste prinesli to lovoriko v naše mesto. Ta pokal bo ostal z nami za vedno. Veliko časa preživim z ekipo, ogromno smo odsotni od doma, a zdaj smo osvojili nekaj, s čimer je vse naše odrekanje dobilo smisel. Veličasten večer, zelo sem vesel," se je po izjemnem uspehu, osvojenem evropskem pokalu, smejalo slovenskemu trenerju Jaki Lakoviču, ki je Gran Canario v sredo popeljal v Evroligo.

Nekdanji slovenski reprezentant Jaka Lakovič je v sredo v Las Palmasu dočakal največji uspeh klubske trenerske kariere. Njegovi varovanci, člani Gran Canarie, so v finalu evropskega pokala premagali Turk Telekom z 71:67 in se prvič v zgodovini razveselili tovrstnega uspeha. S tem so si zagotovili vstopnico za nastopanje v evroligi v prihodnji sezoni.

"Gran Canaria se je izkazala za najboljšo ekipo"

"Hvala, navijači, vi in ​​igralci ste prinesli to lovoriko v naše mesto. Ta pokal bo ostal z nami za vedno. Igralci so postali legende. To je prečudovit večer. Zelo sem srečen," je takoj po tekmi v izjavi za uradno spletno stran tekmovanja dejal 44-letnik.

"V tekmovanjih je veliko igralcev, ki lahko osvojijo posamezne trofeje, a Gran Canaria se je izkazala za najboljšo ekipo v dobesednem smislu." Foto: Guliverimage

"Rad bi se zahvalil družini, svoji ženi za razumevanje. Veliko časa preživim z ekipo, dolgo smo odsotni od doma, a zdaj smo osvojili lovoriko, s katero je vse naše odrekanje dobilo smisel," si pri cope.es povzeli Lakovičeve besede.

Ob tem je pohvalil svoje moštvo, predvsem močan ekipni duh, ki ga krasi: "Ponosen sem na ekipo. V tekmovanjih je veliko igralcev, ki lahko osvojijo posamezne trofeje, a Gran Canaria se je izkazala za najboljšo ekipo v dobesednem smislu."

Prha po veliki zmagi:

🏀 El entrenador del Gran Canaria, Jaka Lakovic, ha confesado que haber ganado la Eurocopa representa su "momento más dulce" tras meses de "mucho sacrificio" al frente de un equipo que esta temporada "ha hecho más kilómetros que ningún otro en el mundo, incluidos los de la NBA". pic.twitter.com/42V3s4611B — Todo Goles Radio (@TodoGolesRadio) May 4, 2023

Zahvala Ulmu za priložnost

Ljubljančan je Gran Canario prevzel pred to sezono. V skupinskem delu so na 18 tekmah vknjižili 15 zmag in tri poraze ter v svoji skupini zasedli prvo mesto pred Turk Telekomom. V osmini finala so izločili Bursaspor, v četrtfinalu Paris Basketball, v polfinalu Joventut, v finalu pa bili boljši še od Turk Telekoma.

Jaka Lakovič se je v vlogi glavnega trenerja prvič preizkus pri Ulmu, ki ga je vodil med letoma 2019 in 2022. Foto: Vid Ponikvar

Lakovič je pred prihodom v Gran Canario kot glavni trener med letoma 2019 in 2022 vodil nemški Ulm, ki se mu je na družbenem omrežju ob čestitki zahvalil za priložnost: "Hvala vam. Posebna zahvala pa Thomasu Stollu (direktor Ulma, op. a.) in Thorstnu Leibenathu (nekdanjemu trenerju Ulma, pozneje funkcionarju, op. a.), za priložnost in potrpežljivost pri mojih prvih korakih v vlogi glavnega trenerja. Večno hvaležen."

Glückwunsch Jaka🎊🧡

Wow, was für ein Abend für unseren Ex-Coach @LakovicJaka . In seiner ersten Saison mit seinem neuen Team @GranCanariaCB holt er den Titel im @EuroCup, gewann das Finale mit 71:67 und spielt somit nächstes Jahr in der Turkish Airlines EuroLeague. pic.twitter.com/goG2qRM2im — ratiopharm ulm (@ratiopharmulm) May 4, 2023

Pred Ulmom je kot pomočnik deloval v Barceloni, Bilbau, Joventutu in slovenski reprezentanci, s katero se je leta 2017 veselil naslova evropskega prvaka.

Na svidenje v Evroligi

Prihodnjo sezono bo moštvo vodil v Evroligi, ki jo je kot igralec že osvojil, leta 2010 je na evroligaški prestol stopil z Barcelono. A še prej ga čaka končnica španskega prvenstva.