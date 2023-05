Cedevita Olimpija in krilni center vsak svojo pot

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarski klub Cedevita Olimpija in krilni center Marko Radovanović sta se dogovorila za prekinitev pogodbe. Radovanović je v Ljubljano prispel pred začetkom sezone 2021/22, sezono 2022/23 pa predčasno zaključil zaradi poškodbe kolena, so sporočili iz kluba.

Radovanović v sezoni 2022/23 ni igral veliko, saj so ga celotno sezono pestile zdravstvene težave, naposled pa je predčasno zaključil sezono zaradi poškodbe kolena. S Cedevito Olimpijo je v sezoni 2021/22 osvojil naslov slovenskega državnega prvaka, v sezonah 2021/22 in 2022/23 pa naslov slovenskega pokalnega in superpokalnega prvaka.

V tekmovalni sezoni 2021/22 je zaigral na 24 tekmah AdmiralBet lige ABA in v nekaj več kot 11 minutah, ki jih je v povprečju preživel na parketu, dosegal 3,2 točke in 2,5 skoka. V sezoni 2022/23 je zaigral na šestih regionalnih tekmah, dosegal pa je 2,3 točke in 2,5 skoka v malo več kot sedmih minutah, ki jih je preživel na igrišču.

V 7DAYS EuroCupu je v dveh sezonah zaigral na skupno 17 tekmah, od tega jih je pet začel v prvi peterki ljubljanskega kolektiva. V povprečju je dosegal 3,9 točke in 2,6 skoka na tekmo.

V slovenskem državnem prvenstvu je Radovanović v sezoni 2021/22 zaigral na osmih tekmah in v povprečju dosegal 13,9 točke, 9,9 skoka in 1,5 asistence.