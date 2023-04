Šest kriznih minut, a sta Ferrell in Matković priborila prvo zmago

Košarkarji Cedevite Olimpije so dobili prvo četrtfinalno tekmo lige ABA. Beograjski FMP so v Stožicah premagali s 87:77. Zadeli so 10 trojk, z 20 točkami je bil prvi strelec tekme Yogi Ferrell, Karlo Matković je dal nekaj pomembnih v drugem polčasu (skupaj 11). Že v petek sta do prvih zmag prišli ekipi Budućnosti in Crvene zvezde, ki sta tako upravičili vlogo favorita. Igrajo na dve zmagi.

Liga ABA, četrtfinale, prve tekme:

Petek, 28. april:

Sobota, 29. april:

Olimpija povedla za devet, nato FMP z delnim izidom 10:0

Yogi Ferrell Foto: Nik Moder/Sportida Cedevita Olimpija, ki je po vseh poškodbah tekom celotne sezone končno v polni postavi, je prvo četrtfinalno tekmo pred le nekaj več kot 1.000 navijači v Stožicah začela s peterko Yogi Ferrell, Josh Adams, Zoran Dragić, Edo Murić in Alen Omić. Kapetan Murić je tekmo odprl s trojko. Ob nekaj nesporazumih v obrambi (lahke točke za FMP) Ljubljančani v uvodnih petih minutah niso uspeli narediti večje razlike (14:10). Sledile so tri vrhunske minute Olimpije, ko je tekmecu dovolila le eno trojko in ušla na 23:14. Nato pa popoln preobrat in do konca prve četrtine delni izid za Beograjčane 10:0. Rezultat četrtine 23:24.

Ferrell ob zvoku sirene za 49:40

Borba za vsak koš se je nadaljevala v drugi četrtini, ko sta se ekipi večkrat izmenjali v prednosti. V 16. minuti tekme pa je po ukradeni žogi Ferrella protinapad zaključil Omić, sledili sta še trojki Murića (devet točk) in Adamsa in Olimpija je spet vodila z lepšo prednostjo (43:36). Zadnje tri minute so pripadle domačim: gosti so dali samo še en koš, Ferrell pa je za rezultat polčasa 49:40 zadel ob zvoku sirene. Adams in Omić sta polčas končala z 10 točkami, pri FMP-ju pa je bil prvi strelec z osmimi Aleksa Stepanović.

Šest minut brez točke, pa vseeno vodstvo za osem

Koš Omića, trojka Adama in točki Ferrella. To je bilo vse, kar smo videli od napada Olimpije v prvih sedmih minutah drugega polčasa. A je tudi FMP takrat dal le devet točk (56:49). Ljubljančani niso dali koša nekaj več kot šest minut, ko je v predzadnji minuti tretje četrtine točkovni postal le prekinil Karlo Matković (58:52). V zadnjih sekundah pa vendarle olajšanje: trojka Roka Radovića, njegove sploh prve sekunde na parketu, ter znova polaganje Ferrella tik pred sireno. Pred zadnjo četrtino so zmaji vodili s 64:56.

Utrinki s prve četrtfinalne tekme v Stožicah (foto: Nik Moder/Sportida):

1 / 18 2 / 18 3 / 18 4 / 18 5 / 18 6 / 18 7 / 18 8 / 18 9 / 18 10 / 18 11 / 18 12 / 18 13 / 18 14 / 18 15 / 18 16 / 18 17 / 18 18 / 18

S trojkami in zabijanjem Matkovića do zmage

Nobeno presenečenje ni, da je ta četrtfinalni dvoboj tako tesen, saj je v rednem delu sezone Olimpija dobila le tri tekme več. S trojkami so domači držali prednost vso tekmo, tudi v zadnji četrtini. Ferrell in Marko Jeremić sta v 33. minuti zadela osmo in deveto Olimpijino na tekmi (72:63). Na drugi strani je imel takrat FMP le štiri. Kdo je gospodar v Stožicah, je nato z zabijanjem pokazal še Matković (74:66). In to ni bil edini pomemben koš hrvaškega reprezentanta v drugem polčasu (11 točk). Tri minute in pol pred koncem tekme je s trojko za najvišjo prednost zmajev poskrbel Ferrell (83:70). Njegovih 18 točk.

Tekma v Beogradu sledi naslednjo soboto

Vse ekipe v četrtfinalu igrajo na dve zmagi. Druga tekma četrtfinala bo v soboto, šestega maja, ob 18.00, v Železniku. Termin morebitne tretje tekme bo znan naknadno.

Četrtfinale lige ABA: Budućnost - Mega Basket /1:0/

Crvena zvezda - Zadar /1:0/

Cedevita Olimpija - FMP /0:0/

Partizan - SC Derby /0:0/ // - izid v zmagah; igrajo na dve zmagi

Preberite še: