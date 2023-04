Crvena zvezda pred očmi Luke Dončića povsem nadigrala Cedevito Olimpijo

Košarkarji Cedevite Olimpije so v Stožicah na zaostali tekmi 3. kroga lige ABA in hkrati zadnjem obračunu pred končnico regionalne lige s 70:84 klonili proti Crveni zvezdi, ki je bila praktično celo tekmo vsaj korak pred slovenskim tekmecem. Že pred to tekmo je bilo jasno, da bo ljubljanska ekipa osvojila četrto mesto rednega dela in da se bo v četrtfinalu pomerila s srbsko ekipo FMP iz predmestja Beograda. Prvo tekmo bodo zmaji igrali v soboto doma.

Ponedeljek, 24. april:

Četudi obračun Cedevite Olimpije in Crvene zvezde ni imel velikega rezultatskega pomena, saj sta imeli obe ekipi že pred srečanjem zacementirani mesti na lestvici po rednem delu tekmovanja, pa je beograjski nasprotnik v Stožice privabil lepo število navijačev tako enega kot drugega moštva, med drugim je bilo v VIP loži opaziti tudi Luko Dončića, ki je ob koncu ob skandiranju gostujočih navijačev tudi pomahal množici v Stožicah.

Že pred začetkom tekme je bilo jasno, da bodo zeleno-oranžni redni del sklenili na četrtem, rdeče-beli pa na drugem mestu, a kljub temu želita obe ekipi generalko pred četrtfinalom opraviti z zmago. Srbski klub je v Ljubljani igral brez dvojice Luca Vildoza - Facundo Campazzo, ki skladno z določili tekmovanja nista smela igrati na tekmi, saj v terminu 3. kroga, ko bi morala biti tekma že odigrana, še nista bila člana Zvezde, a gostje s tem v uvodu niso imeli nikakršnih težav. In čeprav so navijači na tribunah upali na enakovreden derbi, pa so bili v uvodu priča pravcati katastrofi z domače strani.

Amar Alibegović je dosegel prvi koš za Cedevito Olimpijo in to šele po dobrih šestih minutah in pol tekme. Foto: Grega Valančič/Sportida

Košarkarji srbskega moštva so namreč že po dobri minuti in pol tekme vodili z 9:0. A kalvarija domačih se tu ni ustavila, po slabih treh minutah igre je semafor kazal že rezultat 14:0 v korist srbskega moštva, zatem pa je trener Olimpije Miro Alilović ukrepal z minuto odmora. Tudi zatem gostiteljem nikakor ni steklo, po šestih minutah in pol pa je prvi koš za Cedevito Olimpijo vendarle dosegel Amar Alibegović, ki je zadel za 2:17, ob koncu prve četrtine pa so domači zaostajali z 10:19.

Preblisk v drugi četrtini, nato pa je sledil nov padec

Druga četrtina je prinesla preblisk in tudi drugačen obraz Cedevite Olimpije, ki je v nadaljevanju vendarle nekoliko strnila svoje vrste in se vrnila med žive. Dobre štiri minute in pol pred koncem prvega polčasa je koš in še dodatni prosti met unovčil Zoran Dragić, ki je zaostanek znižal le na 24:27, minuto zatem je za 28:30 zadel tudi Alen Omić. Ta je imel nato v naslednjem napadu še priložnost za izenačenje, a je bil neuspešen. Sledila je kazen s strani gostov z dvema zaporednima trojkama, v zadnji minuti je nešportno osebno napako prejel še Omić, Zvezda pa je ob koncu polčasa znova pobegnila na +13 (43:30).

Tudi tretja četrtina ni prinesla preobrata v igri Ljubljančanov, ki so sicer nekajkrat zaostanek znižali na enomestno številko, a resneje gostov, ki so vodili tudi s 16 točkami prednosti, niso uspeli ogroziti. Pri Zvezdi je blestel Nikola Ivanović, ki je že v prvih treh četrtinah dosegel 25 točk, od tega tudi tri trojke iz petih poskusov. Zadnja četrtina je bila tako zgolj ali manj formalnost, saj je bilo srečanje odločeno že pred tem. Na koncu je Zvezda slavila s 84:70.

Partizan boljši od Budućnosti

V petek sta zaostali derbi odigrali tudi ekipi Budućnosti in Partizana, ki je po napeti končnici slavil s 83:82 in si s tem zagotovil prvo mesto po rednem delu tekmovanja. Za zmago je sekundo pred koncem enega od dveh prostih metov za Partizan zadel Kevin Punter, ki je bil s 14 točkami tudi najboljši strelec ekipe iz Beograda. Na drugi strani je blestel Erick Green z 31 točkami.

Drugi četrtfinalni pari so Partizan - Derby, Budućnost - Mega in Crvena zveza - Zadar. Med štiri se bodo uvrstile ekipe, ki bodo prve dosegle dve zmagi.

