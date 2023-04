Mlada in nadarjena Mega predzadnji test za Olimpijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljanska ekipa si je sicer po rednem delu že zagotovila četrto mesto. Trenutno je zasedba Mira Alilovića pri 16 zmagah in osmih porazih. Do konca rednega dela pa bodo Zmaji 24. aprila na domačih tleh odigrali še zaostalo tekmo rednega dela proti Crveni zvezdi.

"Mega je mlada in nadarjena ekipa, ki igra izredno hitro. Na zadnji tekmi z Mornarjem smo pokazali dve slabosti, to pa me na nek način veseli, saj je naš sobotni tekmec ravno v teh dveh stvareh zelo dober. Celotno tekmo bomo morali biti osredotočeni v tranzicijski obrambi, tako po njihovem obrambnem skoku, kot tudi po doseženem košu, ker košarkarji Mege radi hitro tečejo. Druga stvar pa je vsekakor naš skok. Mega je statistično četrta najboljša ekipa tekmovanja v tem elementu, hkrati pa je tretja najboljša ekipa po doseženih točkah iz protinapadov. Morali bomo biti pozorni na oba aspekta, če si želimo, da bo tekma potekala po naših načrtih," je pred dvobojem z Mego povedal Alilović.

Liga ABA, 26. krog:

Petek, 14. april:

Sobota, 15. april:

Nedelja, 16. april:

Ponedeljek, 17. april:

Lestvica: