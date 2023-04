Nobenega dvoma, finale bo povsem slovenski

Finalisti košarkarske lige ABA 2 so Krka in Helios Suns. V prvem polfinalu so Novomeščani s 86:74 premagali Podgorico. Večji del posla so opravili že v prvem polčasu, ko so dali kar 52 točk. Podobno se je razpletal tudi drugi polfinale, v katerem je dal Helios v prvem polčasu 51 točk. Klub Široki je na koncu premagal z 91:79. Povsem slovenski finale bo v nedeljo ob 20.00 v Domžalah.

Jan Špan je dal 21 točk. Foto: ABA/Dragana Stjepanović Krka je vodila večino dvoboja in na koncu brez težav slavila. Slovenska ekipa je dobro začela in dobila prvo četrtino, prednost pa obdržala tudi v večjem delu druge. A v končnici so pritisnili tudi Črnogorci in povedli s 43:42. Nato pa je sledil delni izid Krke 10:1 in prednost ob polčasu (52:44), to pa je bil naskok, ki ga Novomeščani niso več izpustili iz rok.

V drugem polčasu sicer razlika ni bila zelo velika, a so slovenski košarkarji nadzorovali dvoboj. Le pri 64:68 v 32. minuti so se igralci Podgorice približali, toda Krka je hitro spet prišla na več kot deset točk naskoka (77:66), nato pa tekmo rutinsko pripeljala do konca in se uvrstila v finale. Jan Špan je z 21 točkami strelsko vodil Novomeščane, z dvojnim dvojčkom (15 točk, 11 skokov) se je izkazal Mate Vucić, 13 točk je dodal Rok Stipčević.

Domžalčani so v drugem polfinalnem obračunu le v prvi četrtini imeli nekaj težav s košarkarji iz Hercegovine (19:20). V drugih desetih minutah so povsem zagospodarili na domačem parketu in se na veliki odmor odpravili z visokim vodstvom (51:34), v drugi polovici tekme pa niso popustili niti za ped.

Pri izbrancih domačega trenerja Dejana Jakare, ki so pred zaključnim turnirjem doživeli le en poraz v regionalnem tekmovanju, je bil najbolj učinkovit Blaž Mahkovic s 24 točkami, Austin Luke pa je prispeval 17 točk in deset podaj.

Krka je v sredinem četrtfinalu z 91:82 ugnala Sutjesko, košarkarji Helios Suns pa so s kar 101:47 zmagali proti ekipi Pelister-Bitola.

Zmagovalec zaključnega turnirja si bo priboril neposredno vstopnico za ligo ABA v prihodnji sezoni, medtem ko bo podprvak druge ABA lige proti predzadnji ekipi elitne lige ABA igral še dodatne kvalifikacije za vstopnico v prvo ligo.

Druga liga ABA, polfinale: