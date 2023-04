Tekmeci zmagujejo, bo proti najslabšim tudi Olimpija?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Do konca rednega dela lige ABA bosta na sporedu le še dva kroga in nekatere zaostale tekme. Cedevito Olimpijo, ki si je že zagotovila mesto v končnici, do konca rednega dela čakajo še tri tekme. Prva v torek, ko bo zasedba Mira Alilovića gostovala pri Mornarju. Ta je s sedmimi zmagami in 15 porazi trenutno najslabša ekipa lige.

Partizan, Crvena Zvezda in Budućnost, ki so na lestvici pred ljubljanski ekipo, so vse v tem 24. krogu dosegle zmago.

"Čaka nas tekma z izjemno napadalno nadarjeno ekipo. Odločala bo predvsem igra v obrambi. Pričakujem, da bomo igrali čvrsto, agresivno in z veliko več individualne odgovornosti, tako v napadu kot tudi v obrambi. V napadu moramo igrati pametno in predvsem nadzorovati ritem, kdaj igrati hitro, in kdaj potrpežljivo," je pred potjo v Bar povedal Miro Alilović. Na prvem medsebojnem obračunu sezone 2022/23 je Cedevita Olimpija konec decembra v Hali Tivoli slavila visoko zmago (100:79).

Olimpijo po gostovanju v Črni gori nato 15. aprila čaka še domača preizkušnja z Mego ter 24. aprila nato še zaostali obračun 3. kroga proti Crveni zvezdi.

