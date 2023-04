Cedevita Olimpija po veliki drami in preobratu do zmage

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 24. krogu lige ABA po pravem trilerju v končnici srečanja v Stožicah s 84:83 odpravili SC Derby iz Podgorice, ki ga vodi slovenski trener Andrej Žakelj. Košarkarji ljubljanskega kluba so prejšnji teden sklenili tekmovanje v Eurocupu, tako da so zdaj vse moči in misli usmerili k regionalni ligi, kjer so trenutno na četrtem mestu. Vodilni Partizan je na ponedeljkovi tekmi za svojo 21. zmago s 97:91 premagal FMP.

Košarkarji Cedevite Olimpije so v tesni in dramatični končnici vpisali šestnajsto zmago v ligi ABA. Cedevita Olimpija ima do konca rednega dela še tri tekme. Naslednji torek bo gostovala pri Mornarju, nato pa bo gostila Mego (15. 4.) in Crveno zvezdo (24. 4.).

Oslabljeni Ljubljančani, ki so poleg Amarja Alibegovića pogrešali še obolelega Karla Matkovića, ob tem pa po zdravstvenih težavah še nista bila povsem nared Alen Omić in Rok Radović, so zaostajali večji del tekme, v zadnjih minutah pa so vendarle toliko strnili moči, da so dosegli zmago, ki jim več ali manj že zagotavlja prednost domače dvorane v izločilnih bojih.

Zoran Dragić je dosegel enajst točk točk in sedem skokov. Foto: Nik Moder/Sportida

Ob Joshu Adamsu, ki je krmaril ekipo v odločilnih trenutkih, saj je moral Yogi Ferrell na klop zaradi poškodbe, je pomembno vlogo odigral tudi Omić. Slednji je v zadnji minuti zadel tri proste mete, ki so obrnili zaostanek 75:76 v vodstvo in zmago. Gostje so sicer v zadnjih trenutkih zadeli kar dva težka meta za tri točke, ob tem si je tehnično napako, ker je prestopil avt črto ob izvajanju gostov, prislužil še Omić, a je na koncu zmaga ostala doma.

Adams je na koncu zbral 21 točk (trojke 3:8), Omić je dosegel 15 točk (12 skokov), prav toliko točk je imel tudi kapetan Edo Murić (5 skokov), po enajst točk pa sta dodala Zoran Dragić (7 skokov) in Ferrell.

Cedevita Olimpija : SC Derby 84:83 Dvorana Stožice, gledalcev 500, sodniki: Obrknežević, Stefanović (oba Srbija), Kardum (Hrvaška). Cedevita Olimpija: Ferrell 11 (5:5), Radović 5 (2:2), Jeremić 4 (1:2), Murić 15 (3:3), Adams 21 (6:7), Kosi 2, Omić 15 (3:4), Dragić 11 (1:2). Studentski centar: Magee 22 (5:5), Pavlićević 12 (2:2), Ivanović 5 (1:2), Vučeljić 2, Slavković 9 (6:8), Baćović 4, Tasić 5 (2:2), T. Ivišić 8, Z. Ivišić 10 (3:4), Drežnjak 6 (1:2). Prosti meti: Cedevita Olimpija 21:25, Studentski centar 20:25.

Met za tri točke: Cedevita Olimpija 9:40 (Adams 3, Dragić 2, Murić 2, Jeremić, Radović), Studentski centar 11:26 (Magee 5, Pavlićević 2, Slavković, Tasić, Z. Ivešić, Drežnjak).

Osebne napake: Cedevita Olimpija 23, Studentski centar 26.

Pet osebnih: /.

