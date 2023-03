Olimpija evropsko sezono končuje s porazom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Cedevite Olimpije so evropsko sezono končali s porazom. V obračunu 18. kroga rednega dela EuroCupa jih je v Stožicah z 88:75 premagal francoski JL Bourg.

Zmaji so poskušali na domačem parketu v Stožicah končati niz štirih zaporednih porazov v evropskem pokalu in se hkrati vrniti na zmagovalne tirnice po nedeljskem neuspehu na dramatični tekmi 23. kroga rednega dela lige ABA z vodilnim Partizanom (73:76), a jim ni uspelo. Evropsko sezono so končali s petnajstimi porazi, današnji je bil peti zaporedni.

V zasedbi slovenskih prvakov se tako kot vso sezono tudi zdaj spopadajo z zdravstvenimi težavami. Že na nedeljski tekmi sta zaradi tega manjkala Alen Omić in Mirko Mulalić, dlje časa pa je odsoten Amar Alibegović. Z zdravstvenimi težavami sta se v torek borila tudi Rok Radović in Marko Jeremić, ki sta izpustila tudi današnjo tekmo.

Karlo Matković je bil z 28 točkami prvi strelec tekme. Foto: Vid Ponikvar

Olimpija je zaigrala z le devetimi košarkarji, izkazal pa se je Karlo Matković z 28 točkami in devetimi skoki. 22 jih je dosegel že v prvem polčasu, ki ga je Olimpija dobila z devetimi točkami prednosti. Edo Murić je bil s 15 točkami drugi strelec domače ekipe, pri gostih pa jih je 22 dosegel James Palmer jr, dve manj pa Pierre Pelos.

