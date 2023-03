V slogu celotne sezone je Cedevita Olimpija tudi zadnjo tekmo Eurocupa v tej sezoni odigrala v okrnjeni zasedbi in jo po dokaj obetavnem začetku sklenila s porazom. Ljubljanska ekipa se je tako pred maloštevilnimi domačimi gledalci s porazom proti JL Bourgu (75:88) poslovila od Evrope. Ob tem je Miro Alilović, ki je vskočil na položaj glavnega trenerja po odhodu Jurice Golemca, v svoji zasedbi pogrešal Alena Omića, Roka Radovića, Marka Jeremića in Amarja Alibegovića. V kadru domače ekipe je bilo tako samo devet košarkarjev, ki so lahko le v prvem polčasu držali stik s francoskim nasprotnikom, kar je bil praktično povzetek celotne sezone v evropskem pokalu.

"Že pred tekmo smo vedeli, da bomo morali, če bomo želeli parirati s tako rotacijo, odigrati zelo pametno. To nam je uspevalo nekje do 28. minute, potem pa nismo imeli niti moči niti hitrosti, da bi ob solidnem skoku prvih 30 minut dosegali lahke koše. Nasprotnik je bil zelo agresiven, ob tem smo imeli še slab pretok žoge v napadu. Meti so bili prekratki in bolj ko se je tekma bližala koncu, bolj smo na žalost padali," je po tekmi povedal Alilović.

Z vodstvom brez konkretnih pogovorov

Ta pod celotno evropsko sezono ni hotel potegniti črte, saj je ekipo prevzel šele sredi marca. "Kar zadeva evropsko sezono, lahko govorim le o treh zadnjih tekmah, ki sem jih sam vodil. Res ne bi komentiral stvari za nazaj. Ko se bo sezona končala, se bodo zagotovo opravile analize, kaj je bilo dobro in kaj ne, potem pa se bodo vlekle poteze," je dejal Alilović, ki je ob tem povedal, da ne ve, kako dolga bo njegova kariera glavnega trenerja Cedevite Olimpije.

"Z vodstvom nismo še nič govorili. To je vprašanje za druge, ne zame. Verjemite, da trenutno sam razmišljam samo o naslednji tekmi, samo o tem. To sem povedal tudi fantom, da vsi enako razmišljamo, da delamo in se zavedamo, katere stvari lahko še izboljšamo. O drugih zadevah trenutno ne razmišljam," je bil jasen glavni trener slovenskih prvakov.

Karlo Matković je v sredo dosegel kar 28 točk in devet skokov. Foto: Vid Ponikvar

Osredotočenost na ligo ABA

Le tri zmage in kar 15 porazov zagotovo ni izkupiček, ki so si ga pred začetkom Eurocupa želeli v vodstvu slovenskega kluba. Ta je prvi del evropskega pokala končal na zadnjem, desetem mestu skupine A. "Že nekaj časa smo vedeli, da se bo evropska sezona z današnjim dnem končala. Na tej zadnji tekmi smo si sicer pred domačim občinstvom želeli zmagati, a nam ni uspelo. Zdaj se bomo usmerili proti tekmovanju, ki nas čaka, to je liga ABA. Kar zadeva motivacijo, pa verjemite, da je od trenutka, ko sem se moral usesti na to mesto, na najvišji ravni. V določenih zadevah gredo stvari na bolje, iz tekme v tekmo je naš cilj, da rastemo in smo boljša ekipa, da bolj zaupamo drug v drugega in da se izkoristi tudi individualna kakovost v napadu, ki jo ta ekipa ima," je dejal Alilović, ki je opazil nekaj napredka v igri.

Nekatere stvari se premikajo, poudarja 46-letni strateg. "A pri tem nismo dovolj konstantni in konsistentni. In če nisi dovolj konstanten, igra ne more biti boljša. Pomembna je disciplina. Zdaj, ko bomo imeli samo eno tekmo na teden, bomo imeli čas, da se najprej ekipa pozdravi, spočije in da se v miru pripravimo na naslednje tekme. Vsekakor je glavni poudarek na igri naše ekipe, ne na igri nasprotnika," pravi Alilović, ki se bo zdaj z ekipo povsem osredotočil na ligo ABA, v kateri je Cedevita Olimpija s 15 zmagami in sedmimi porazi na četrtem mestu, tako da si je že zagotovila končnico.

"Po tekmi s Cibono mi je z ramen padlo res ogromno breme," je priznal Alilović. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Po tekmi s Cibono mi je z ramen padlo res ogromno breme, ker tista tekma je bila res pomembna. Želimo si stvari početi čim bolj preprosto in imeti čim boljšo izvedbo," je še dejal ljubljanski strateg, ki ob delu ne odstopa od svojih zahtev.

"Fantje vedo, da bom ob nedisciplini opravil menjavo, da bodo šli sedet. Predvsem smo se pogovarjali o tem, da naj ne izpostavljajo svojega ega, ampak poskusijo delati bolj kot ekipa, ker samo v takšnem okviru si lahko uspešen. Kar zadeva disciplino, obstajajo stvari, ki jih ne bom toleriral, to so pravila, čez mejo se ne sme," je bil jasen Alilović, ki se ob tem ne ozira na (pre)kratko rotacijo, na kar je pogosto pred tem opozarjal Golemac. "Tudi danes sem menjal, kolikor sem lahko. In če igralec, ko jih je v kadru na primer le osem, ob tem pomisli le nase in svojo individualno statistiko, si takšne stvari zapomnimo tudi za naslednjič, ko jih bo v ekipi več."

