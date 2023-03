Vrača se Anthony Randolph

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zadnja leta Anthonyju Randolphu niso prizanesla. Najprej si je strgal ligamente v prstu na levi roki, decembra 2020 je bil po strgani Ahilovi tetivi kar leto dni odsoten s parketa, le šest mesecev po vrnitvi pa si je na prvi tekmi finala španske ACB lige proti Barceloni strgal še križno vez, potem ko mu je ob stiku z Nikolo Mirotićem grdo obrnilo koleno. Zatem je prestal operacijo in začel dolgotrajno rehabilitacijo, ki naj bi bila zdaj končana.

Izkušeni košarkar, ki je bil leta 2017 eden najpomembnejših členov slovenske izbrane vrste ob osvojitvi zlatega odličja na evropskem prvenstvu, se je po poškodbi avgusta ustavil tudi v Sloveniji, ko si je v družbi družine in nekaterih nekdanjih soigralcev v Stožicah ogledal obračun Slovenije in Srbije. "Počutim se v redu, dobro okrevam. V bistvu rehabilitacija poteka hitreje, kot smo mislili, in vem, da se bom tudi tokrat vrnil še močnejši," nam je takrat v pogovoru zaupal košarkar s slovenskim potnim listom, ki je naposled le dočakal zeleno luč za vrnitev na parket.

Avgusta ob vrnitvi v Slovenijo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kot je španskim novinarjem povedal trener Reala Chus Mateo, bi lahko Randolph na parket stopil že v nedeljo, ko Real v španskem prvenstvu čaka obračun z Granado. "Anthony je košarkar, ki nam je v zadnjih letih dal ogromno in si zasluži vrnitev na igrišča pred domačimi navijači," je dejal Mateo.

Randolph od leta 2016 nosi dres Reala, za katerega je odigral 303 tekme. Leta 2018 je z ekipo, katere del je bil tudi Luka Dončić, osvojil naslov prvaka v evroligi, trikrat se je veselil tudi naslova v španskem državnem prvenstvu.

