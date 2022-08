Novak Đoković ni bil edino veliko presenečenje v Ljubljani

Anthony Randolph je bil leta 2017 eden izmed ključih členov slovenske izbrane vrste pri osvojitvi zlatega odličja na evropskem prvenstvu. Nepogrešljivi "Tonček", ki so ga navijači hitro vzeli za svojega, je od takrat prehodil trnovo pot. Leto po osvojitvi je nato še enkrat oblekel dres s slovenskim grbom, ko je s Slovenijo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2019 v kriznem obdobju moral priznati premoč Turčiji.

Anthony Randolph v sredo v Stožicah. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Takrat je Randolph bolj kot ne tudi uradno napovedal dokončno slovo od slovenske izbrane vrste, nato pa je za člana Real Madrida, za katerega je igral zadnjih šest sezon, nastopilo zares težko obdobje. Najprej je utrpel strgane ligamente v prstu na levi roki, nato si je konec leta 2020 na tekmi proti Olympiacosu strgal Ahilovo tetivo na levi nogi, kar ga je za deset mesecev oddaljilo od košarkarskih igrišč.

Okrevanje po poškodbi in nostalgija po letu 2017

Po zahtevni vrnitvi v zvezdniško zasedbo Reala, kjer Randolph ni več dobil prave priložnosti, pa si je junija na tekmi z Barcelono strgal še sprednjo križno vez, zaradi česar je moral tudi na operacijo, okrevanje pa naj bi po prvih napovedih trajalo vsaj sedem mesecev. "Počutim se v redu, dobro okrevam. V bistvu rehabilitacija poteka hitreje, kot smo mislili, in vem, da se bom tudi tokrat vrnil še močnejši," je o svojem trenutnem počutju v sredo v Stožicah dejal Randolph, ki je skupaj z ženo in otrokoma z navdušenjem pospremil obračun Slovenije in Srbije.

Trenutno okreva po strgani sprednji križni vezi. Foto: Guliver Image

"Ko sem gledal to tekmo, sem začel pogrešati vse skupaj še toliko bolj kot sicer. Igrali sta dve zares izjemni reprezentanci z dvema zares izjemnima posameznikoma in da se je tekma prevesila v podaljšek, je še toliko bolj noro. Res sem hvaležen, da sem si lahko ogledal to tekmo skupaj z mojo družino. Celotna izkušnja je bila izjemna, postal sem nostalgičen, z ekipo smo še vedno povezani. Da pa je bila tu z mano še moja družina in vse skupaj prvič doživela z menoj, pa je bilo še toliko bolj posebno. Vsakič, ko se vrnem, se vrnejo tudi izjemni spomini, za katere bom večno hvaležen," je svojo hvaležnost izrazil 33-letni Američan.

"Žal si EuroBasketa ne bom mogel ogledati v živo, saj se moram spraviti nazaj v pogon in delo, a bom zagotovo podrobno spremljal dogajanje in stiskal pesti za Slovenijo. Vedno pravimo, da igramo za najvišja mesta, za zlato in vem, da bo tudi tokrat tako," je prepričan Randolph, ki si v prihodnosti pušča odprta vsa vrata.

Verjame, da lahko Slovenija znova postane evropski prvak. Foto: Vid Ponikvar

In kam po njegovo lahko poseže slovenska izbrana vrsta? "Slovenija je zagotovo ena izmed ekip, ki jo bo na prvenstvu težko premagati. Če primerjam to ekipo s tisto našo iz leta 2017, moram reči, da je bila tista naša morda nekoliko boljša, sploh zaradi tega, kar nam je takrat uspelo narediti in osvojiti. To je bil res trenutek v zgodovini, ki ga ne bo nikoli mogoče ponoviti, saj se je takšna stvar zgodila prvič. A tudi letos ima Slovenija izjemno zasedbo in verjamem, da lahko znova poseže na sam vrh," pravi.

Ob tem se je dotaknil tudi svojega "naslednika" v izbrani vrsti Mika Tobeyja. "Mika malce poznam iz španske lige, saj sem kar nekaj let v kosu igral proti njemu. Je odličen košarkar in verjamem, da bo tudi v nadaljevanju odličen dodatek k slovenski reprezentanci. Mislim, da se je odlično ujel z ekipo, kaj več pa bo pokazal čas," je še sklenil dobro razpoloženi Tonček.

Preberite še: