Klemen Prepelič je bil na sredini tekmi s Srbijo s 16 točkami ob Miku Tobeyju drugi strelec slovenske izbrane vrste, z raznovrstno predstavo pa je še enkrat dokazal, da se njegova pripravljenost po težki poškodbi le še vzpenja. "Imam popolno zaupanje soigralcev, včasih to upravičim, včasih ne, ampak sem poln samozavesti in vem, da se bo forma samo še stopnjevala, kar se kaže tudi iz tekme v tekmo," je po tekmi dejal slovenski ostrostrelec.

Če se je na zadnji tekmi slovenske izbrane vrste v Stožicah še moral zadovoljiti z vlogo gledalca, pa je Klemen Prepelič v sredo ob zmagi Slovenije nad Srbijo (97:92) še enkrat dokazal, da je nepogrešljivi člen slovenske izbrane vrste. Sredino tekmo je sklenil pri 16 točkah, hkrati pa dokazal, da je njegova pripravljenost iz dneva v dan na višji ravni in da je poškodba roke že preteklost.

Prepelič je bil navdušen nad vzdušjem v Stožicah. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Vedeli smo, da bo zelo težka tekma, saj ima Srbija izjemno ekipo. Igrali smo v izjemnem vzdušju, ki nam je na koncu dalo dodaten adrenalin, in mislim, da je bila to po tekmi s Turčijo še ena tekma na ravni EuroBasketa in nam bo gotovo prišla prav v pripravi na prihajajoče evropsko prvenstvo. Želimo si zmagovati vse tekme, še posebej takšne, kjer je prisoten res velik naboj. Zelo smo ponosni in veseli, da smo zmagali, a to je še daleč od našega maksimuma," je takoj po srečanju s Srbijo dejal slovenski košarkar, za katerim je težko obdobje.

Rezerv še veliko

Konec marca je namreč na tekmi španskega prvenstva utrpel dvojni zlom leve roke in je tako predčasno sklenil klubsko sezono, ob tem pa je slovenski košarkar že na prvem zboru reprezentance priznal, da ga je najbolj skrbelo to, ali bo lahko zaigral na septembrskem evropskem prvenstvu. Prepeliču se bo želja izpolnila, s trdim delom se je po uspešni rehabilitaciji vrnil na parket in že večkrat dokazal, da bo tudi v nadaljevanju pomemben člen čete Aleksandra Sekulića.

Velika zvezdnika Nikola Jokić in Luka Dončić. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Na sredinem obračunu je na koncu srečanje odločila ena žoga, po mnenju Prepeliča pa je na koncu prevladala individualna kakovost. "To so tekme, kjer igrajo zvezdniki, kot sta Luka in Jokić, pa Gogi, Micić … Preprosto vse takšne tekme bodo šle na nož in verjamem, da imamo na takšnih obračunih mi velike možnosti, da prevesimo tehtnico v svojo korist predvsem z Luko in Goranom. Kljub temu pa nas čaka še ogromno dela, veliko je bilo nerazumevanja na igrišču. Vsi smo imeli dodaten adrenalin, želja je bila na pravi ravni, a prostora za napredek je še ogromno, predvsem v obrambi. Tudi napadalno še nismo uigrani na sto odstotkov, a imamo še dovolj časa in eno pripravljalno tekmo, da še dvignemo svojo pripravljenost," je pomanjkljivosti izpostavil 29-letni košarkar, ki je bil navdušen nad igranjem pred domačo publiko.

"Vzdušje je bilo res enkratno. Bil sem prisoten na tekmi s Hrvaško, takrat nisem igral, a sem zelo užival, danes pa sem pred začetkom tekme spet imel kurjo polt. Za to treniramo, za to živimo, za to imamo radi ta šport in v veliki meri se zardi tega radi vračamo v reprezentanco. Izjemno je, da si je tekmo ogledal tudi Novak Đoković, gotovo ti da to nek dodaten adrenalin in motiv, Novak je najboljši teniški igralec na svetu. Vesel sem, da so se tu zbrali tudi nekateri nekdanji reprezentančni soigralci," je dejal Prle.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Tudi sam je bil navdušen nad predstavama Luke Dončića in Nikole Jokića. "Zelo težko je igrati proti igralcu, kot je Jokić, res je košarkar z izjemno kakovostjo, tako kot Luka na naši strani. Takšne igralce je zelo težko omejiti, ne bom rekel zaustaviti, ker je to nemogoče. Ves čas moraš biti zbran, ob tem pa biti pozoren tudi na druge igralce, ker sta tako Nikola kot Luka zelo nesebična in znata najti igralce na boljših pozicijah. To je bil res spektakel," je dejal Prepelič.

Po vrnitvi na parket se počuti dobro, ob tem se je v reprezentanci odlično prilagodil tudi na vlogo, ki mu jo je kot igralcu s klopi dodelil slovenski selektor. "Iskreno povedano je meni od vseh reprezentantov še najlažje igrati. Jaz imam svojo vlogo, pridem v igro in naredim svoje. Imam popolno zaupanje soigralcev, včasih to upravičim, včasih ne, ampak sem poln samozavesti in vem, da se bo forma samo še stopnjevala, kar se kaže tudi iz tekme v tekmo. S selektorjem sva tudi veliko govorila o moji vlogi s klopi, to vlogo mi je kot prvi že namenil Igor Kokoškov in sem se temu prilagodil in mi to zelo ustreza," je še dejal Prepelič, ki ga v soboto v Celju proti Hrvaški čaka zadnje pripravljalno dejanje, preden bo šlo zares.

