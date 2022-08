Vlatko Čančar se je zahvalil tudi vročekrvnima bratoma Jokić

V Stožicah je v sredo potekala tekma za košarkarske sladokusce. Izstopala sta zvezdnika lige NBA Luka Dončić in Nikola Jokić, reprezentanci Slovenije in Srbije pa sta bili tako izenačeni, da so odločale malenkosti. Za eno izmed njih, najverjetneje odločilno na srečanju, je poskrbel Vlatko Čančar, ko je v zadnji minuti podaljška zadel trojko. Koprčan se je po zmagi zahvalil navijačem, soigralcem, srbski reprezentanci, pa tudi "razvpitima" bratoma Nikole Jokića, ki sta pripotovala v Slovenijo in ga spremljala na tekmi.

Ko igra Vlatko Čančar v ligi NBA, je njegov soigralec pri Denverju Nikola Jokić, ki so ga dvakrat zapored razglasili za MVP-igralca rednega dela sezone, ko pa Koprčan obleče državni dres, si deli slačilnico z Luko Dončićem, še enim zvezdnikom najmočnejše košarkarske lige na svetu. Primorec je vajen zvezdniških soigralcev, v družbi obeh uživa, zato je bil neizmerno srečen, ko je lahko Jokića, med ljubitelji košarke v ZDA znanega pod vzdevkom Joker, pozdravil v svoji domovini in se z njim pomeril na parketu.

''O njem lahko povem samo prekrasne stvari. Je enkratna oseba, tako zunaj igrišča kot tudi na njem. Podobno kot Luka. To sta dva MVP-ja na igrišču,'' se je nasmejal 25-letni košarkar Denver Nuggets, ki bi si še kako želel, če bi se kdaj prestižno priznanje čez veliko lužo znašlo tudi v rokah Dončića.

Finale v Istanbulu? Ne, finale v Ljubljani.

Navijači so napolnili dvorano v Stožicah. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Ko je zadel trojko slabo minuto pred koncem podaljška in popeljal Slovenijo v vodstvo s 94:92, ga je pred tem z imenitno asistenco, eno izmed devetih na srečanju, zaposlil Dončić. Na koncu se je izkazalo, da je bila to odločilna trojka za slovensko zmago, s katero so izbranci Aleksandra Sekulića spravili na noge 12 tisoč gledalcev, hkrati pa tudi dokazali, kaj zmorejo proti kandidatom za najvišja mesta na bližajočem se EuroBasketu. Srbija podobno kot Slovenija zagotovo spada v ožji krog favoritov za odličja.

''Rad bi se zahvalil vsem navijačem, ki so prišli na tekmo in nas podpirali. To je zagotovo za nas dodaten motiv. Čestitke obema ekipama, saj smo še enkrat prikazali finalno tekmo. Vedeli smo, da bodo šli agresivno v tekmo. To je bil resnično finale v Stožicah namesto tistega v Istanbulu,'' se je zahvalil občinstvu, o trojki, s katero je Slovenijo ob pravem času znova popeljal v vodstvo, pa je skromno pripomnil: ''Ta trojka je pokazatelj, da nikoli ne odnehamo,'' je izpostavil nepopustljivost, ki že vrsto let krasi slovensko reprezentanco, aktualne evropske prvake.

Brata, poznana po vročekrvnosti

Slovenija je skoraj celotno tekmo odigrala brez Gorana Dragića. O tem, kako velik primanjkljaj je bil to za branilce evropskega naslova, je spregovoril tudi Čančar. ''Že njegova pojava na igrišču nam daje dodatno motivacijo. Pomaga nam že takrat, ko je na klopi. Z vsako igro, ki jo prebije v igri, pa nam daje dodatno samozavest,'' je dejal krilni igralec, ki je proti Srbiji prispeval sedem točk.

Najslađi prizor iz hale - Jokićeva ćerkica navija. pic.twitter.com/6LyqdrgYNe — kojic_sportski (@KSportski) August 17, 2022

V dvorani Stožice ga je v živo spremljala tudi številčna družina Jokić, med njimi tudi brata Nikole Nemanja in Strahinja. O njiju so ameriški mediji večkrat poročali, zlasti o njuni vročekrvnosti med spremljanjem dogajanj na košarkarskem parketu. O tem, kako vzkipljivo spremljata dvoboj, je nazorno pokazal Strahinja. Najstarejši brat, ki je spremljal srečanje v prvi vrsti ob igrišču, je nekajkrat zaradi sojenja izgubil živce in jezno pogledoval na parket. Zlasti ob prekršku brata Nikole, storjenega v napadu nad Žigo Samarjem, dve minuti pred koncem rednega dela.

Nikola Jokić je bil nezadovoljen z nekaterimi sodniškimi odločitvami. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

''Srečal sem brata v Ljubljani in ju tudi pozdravil. Videl sem družino Jokić z otroki, to je prekrasno.'' Jezni odziv najstarejšega brata Jokić na sodniške odločitve ga ni presenetil. ''Ne, saj sta poznana po vročekrvnosti. Lahko povem, da v zasebnem življenju nista takšna. Brata Jokić sta res v redu, v Denverju sta mi veliko pomagala, zato se jima takole javno še enkrat zahvaljujem,'' je tako po sladki zmagi nad Srbijo festival zahval, namenjenih občinstvu, soigralcem, tekmecem, pa tudi bratom Jokić, sklenil pomemben člen slovenske izbrane vrste, ki je večino prejšnje sezone izpustil zaradi poškodbe stopala, v novi pa je odločen, da se izkaže tako za reprezentanco kot tudi Denver.