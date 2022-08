''Dončić in slovenski sodniki zrušili Srbijo''

V Srbiji so po dramatičnem košarkarskem srečanju v Ljubljani dvignili v nebo predstavo Luke Dončića, a tudi kritizirali slovenske sodnike, ki so večkrat spravljali v živce srbske reprezentante, najbolj pa njihovega selektorja Svetislava Pešića. Za eno najlepših zgodb so izpostavili prijateljski objem in pogovor Dončića ter teniškega asa Novaka Đokovića, ki si je spektakel v Stožicah ogledal skupaj z očetom.

V srbskih medijih je v sredo zvečer prednost pred košarkarskim dogodkom v Ljubljani resda dobil nogomet, a so pridno kapljale tudi novice s spektakla v Stožicah. Srbski nogometni prvak Crvena zvezda se je za ligo prvakov potegoval v Izraelu in prvo tekmo play-offa kvalifikacij v Haifi proti Maccabiju izgubil z 2:3, tako da so na naslovnicah športnih medijev prevladovali Dejan Stanković in njegovi varovanci.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, foto Matic Klanšek Velej/Sportida:

Vseeno pa se je dosti prostora našlo tudi za srbske in slovenske košarkarje, ki so v Ljubljani poskrbeli za atraktivno ponovitev zadnjega finala evropskega prvenstva in navdušili 12 tisoč gledalcev. Slovenija je zmagala po podaljšku s 97:92, prvi junak srečanja, na katerem tako na parketu kot tudi na tribunah ni manjkalo svetovno znanih športnikov, pa je postal 23-letni Luka Dončić.

V bitki dveh superzvezdnikov lige NBA je premagal Nikolo Jokića, dobrega prijatelja, ki je dvakrat zapored osvojil priznanje MVP-igralca rednega dela sezone, paleto športnih eminenc pa je v Stožicah z nepričakovanim obiskom dopolnil še Novak Đoković. Tako so v Stožicah košarkarski spektakel oplemenitili trije priljubljeni in priznani športniki, ki jih pozna malodane ves svet. Ljubljana ne gosti pogosto tako velikih spektaklov, kjer bi se gnetlo tako veliko slovitih športnih junakov, za katerimi stojijo milijoni oboževalcev in prek družbenih omrežij spremljajo vsak njihov korak.

Srečanje Luke Dončića in Novaka Đokovića po koncu dramatične tekme v Ljubljani. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Stožice so se tako v sredo znašle v središču košarkarskega zanimanja, o obisku Novaka, čigar usoda za nastop na letošnjem US Opnu je skrajno negotova, na dvoboju med Slovenijo in Srbijo pa so poročali po vsem svetu, tudi v ZDA.

Srbija brez rešitve za čarobnega Dončića

Tako je poročal Mozzart Sport. Foto: zajem zaslona Kako pa so o atraktivnem prijateljskem obračunu v Ljubljani poročali Srbi? "Če je Novak Đoković eden izmed najboljših teniških igralcev na svetu, pa je Luka Dončić eden izmed najboljših košarkarjev. Tu ni nobenega dvoma," sporoča srbski Telegraf. Prijateljski objem teniškega in košarkarskega zvezdnika, ob katerem sta si izmenjala še nekaj besed, po njihovem mnenju predstavlja eno najlepših zgodb sredinega večera v Ljubljani, v kateri so se lahko srbski ljubitelji košarke nazorno prepričali o zmožnostih in bogatem znanju Luke Dončića. Zato ne čudi še en naslov Telegrafa: "Neverjetni Dončić demonstriral moč. Dovolj ni bil niti dvojni dvojček Jokića. Srbija je po podaljških padla v Stožicah."

O veličastni predstavi prvega zvezdnika Dallas Mavericks je s pohvalami na račun Ljubljančana poročal tudi Mozzart Sport in članek naslovil z besedami: "Srbija brez rešitve za čarobnega Dončića,'' Mondo pa je zapisal: ''Drama in poraz Srbije, Dončić zrušil orle. Nikola Jokić je vlekel, izgubljal živce, odločila sta dva zgrešena meta''.

Micić poln hvale na račun Dončića

Tako je poročal srbski Sportal (Blic Sport). Foto: zajem zaslona Če pa so nekateri srbski mediji izpostavljali zlasti vrline Dončića, ki so odločile zmagovalca dvoboja v Stožicah, na katerem je Goran Dragić za gostitelje zaigral le pet minut, pa so se nekateri drugi obregnili ob sojenje. Srbski Blic Sport, že nekaj časa preimenovan v srbski Sportal, je tako napisal: "Dončić in slovenski sodniki zlomili Srbijo, Jokić in Micić nista mogla proti vsem v Ljubljani," je še izpostavil najboljša strelca v srbski izbrani vrsti.

Vasilije Micić, organizator igre Efes Pilsna, dvakratni MVP-igralec zaključnega turnirja evrolige, je poudaril, da so Srbi odigrali dobro, Slovenci pa izjemno tekmo. "Zlasti Luka Dončić," je pohvalil najboljšega strelca tekme, ki je znova ponudil raznovrsten učinek. Prispeval je 34 točk, devet asistenc in šest skokov. Micić je na drugi strani dal 17 točk, osem asistenc in pet skokov. Od njegovih soigralcev je imel bogatejšo statistiko le Jokić (26 točk, 12 skokov in 6 asistenc).

Tako je poročal srbski Kurir. Foto: zajem zaslona Pripombe na sojenje, v Stožicah so pravico delili Slovenci Sašo Petek, Goran Grbić in Domen Krajnc, je imel tudi Kurir. "Dončić in sodniki zrušili Srbijo. Orli izgubili proti evropskim prvakom po podaljšku," so jih najbolj zmotile odločitve proti koncu podaljška. Globoko v prvem polčasu je zaradi sojenja izgubil živce selektor Stanislav Pešić, pred koncem rednega dela pa so nekatere sodniške odločitve v slabo voljo spravile srbski tabor, zlasti vročekrvne navijače, med katerimi je z jezo in nezadovoljstvo ob igrišču izstopal brat Nikole Jokića, Strahinja.

V srbskih medijih so tako, kar zadeva košarkarski spektakel v Ljubljani, v medijih prevladovali Dončić, Jokić in pa Đoković, ki je bil ob javni predstavitvi v Stožicah deležen zelo bučnega aplavza.

Novak Đoković je ljubitelj košarkarskih spektaklov. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ves čas je navijal za svojo reprezentanco, na koncu pa od srca čestital Dončiću za zmago, s katero je Slovenija zmagoviti niz v poletnem obdobju podaljšala na pet tekem. Šesta jo čaka v soboto, ko se bo Sekulićeva četa v Celju pomerila s Hrvaško.